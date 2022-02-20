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Siyaset Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanlığına Fuat Oktay vekalet edecek
Siyaset

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanlığına Fuat Oktay vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Senegal Cumhuriyeti ve Gine-Bissau Cumhuriyeti'ne ziyaretleri dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek.

Yeniakit Publisher
2022-02-20 00:26:00 -
Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanlığına Fuat Oktay vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Senegal Cumhuriyeti ve Gine-Bissau Cumhuriyeti'ne ziyaretleri dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20-23 Şubat'ta Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Senegal Cumhuriyeti ve Gine-Bissau Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağı için bu ülkelerden dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay vekalet edecek.

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