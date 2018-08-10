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Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı ürünlerin gümrük vergisi sıfırlandı

Gümrük vergilerinde yapılan değişiklikler Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece yem ham maddelerinin gümrük vergileri sıfırlandı.

10 Ağustos 2018 Cuma 17:41
Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı ürünlerin gümrük vergisi sıfırlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğe göre besicilikte kullanılan yem ham maddelerinin gümrük vergileri sıfırlandı.

GÜMRÜK VERGİLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK RESMİ GAZETE YAYIMLANDI

İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, İthalat Rejimi Kararı'nda yer alan bazı maddelerin gümrük vergilerinde değişikliğe gidildi.

Ayçiçek yağının iç piyasa fiyatlarının makul seviyelerde tutulması amacıyla ayçiçeği tohumunda uygulanan gümrük vergisi yerli üretim üzerinde olumsuz etki yaratmayacak şekilde yüzde 27'den yüzde 13'e çekildi.

YEM HAM MADDELERİNİN GÜMRÜK VERGİLERİ SIFIRLANDI

Ayrıca, besicilik maliyetlerinin ve et fiyatlarının makul düzeyde seyretmesi amacıyla yem ham maddelerinin gümrük vergileri sıfır olarak belirlendi.

Öte yandan, İthalat Rejimi Kararı'nda "Gelişme Yolundaki Ülke" statüsünde olan Moğolistan "En Az Gelişmiş Ülkeler" listesine alındı.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 17:41
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Resmi Gazete

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