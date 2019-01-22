Resmi Gazete'de yayımlandı! 7 ilde daha petrol aranacak
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına, Konya, Niğde, Siirt, Bitlis, Batman, Edirne ve Tekirdağ illerindeki kara sahaları için petrol arama ruhsatı verildi.22 Ocak 2019 Salı 09:59
TPAO'ya kara ve deniz sahalarını kapsayacak şekilde 7 ilde 7 petrol arama ruhsatı verildi.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) 7 ilde kara ve deniz sahalarını kapsayacak şekilde 7 petrol arama ruhsatı verildi.
Resmi Gazete'de yayımlandı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkında müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, TPAO'ya Konya, Niğde, Siirt, Bitlis, Batman, Edirne ve Tekirdağ'daki kara sahaları için toplam 7 petrol arama ruhsatı tahsis edildi. Söz konusu ruhsatlar 5 yıl süreyle geçerli olacak.
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