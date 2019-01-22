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Resmi Gazete'de yayımlandı! 7 ilde daha petrol aranacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına, Konya, Niğde, Siirt, Bitlis, Batman, Edirne ve Tekirdağ illerindeki kara sahaları için petrol arama ruhsatı verildi.

22 Ocak 2019 Salı 09:59
Resmi Gazete'de yayımlandı! 7 ilde daha petrol aranacak

TPAO'ya kara ve deniz sahalarını kapsayacak şekilde 7 ilde 7 petrol arama ruhsatı verildi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) 7 ilde kara ve deniz sahalarını kapsayacak şekilde 7 petrol arama ruhsatı verildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkında müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'ya Konya, Niğde, Siirt, Bitlis, Batman, Edirne ve Tekirdağ'daki kara sahaları için toplam 7 petrol arama ruhsatı tahsis edildi. Söz konusu ruhsatlar 5 yıl süreyle geçerli olacak.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 09:59
  1. Batman
  2. Tekirdağ
  3. Siirt
  4. Niğde
  5. Konya
  6. Edirne
  7. Bitlis
  8. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
  9. petrol arama
  10. petrol arama platformu

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  • ihsanihsan1 sa önce
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