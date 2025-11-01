Resmi Gazete'de imzaladı! Yasa dışı bahis ve şans oyunlarına karşı topyekûn mücadele başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 31 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan genelge ile sanal kumar, yasa dışı bahis ve şans oyunlarına karşı ulusal çapta topyekûn mücadele süreci başlatıldı. Genelge, 2025-2026 yıllarını kapsayan "Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı"nı yürürlüğe koydu.

AİLE BÜTÜNLÜĞÜNÜ HEDEF ALAN TEHDİT

Genelgede, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin toplumsal düzen ve aile bütünlüğü üzerindeki yıkıcı etkilerine vurgu yapıldı. Bu tür faaliyetlerin, sosyal zayıflatıcı, gençleri başta olmak üzere tüm toplumu tehdit eden ve sosyal refahın sürdürülebilirliği açısından hayati önem taşıyan bir sorun olduğu belirtildi.

Genelgenin ilgili bölümü şöyledir:

"Aile bütünlüğünü bozan, sosyal ilişkileri zayıflatan, gençler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerini hedef alan yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumar faaliyetleri; mezkur zararlarının yanı sıra kayıt dışı ekonomiyi artırmakta ve suç gelirlerinin aklanmasına zemin hazırlayarak kamu düzeni açısından ciddi bir tehdit oluşturmaktadır."

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ VE TEKNOLOJİK ALTYAPI VURGUSU

Genelgede, bu sorunun çözümü için teknolojik ve hukuki altyapının güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Yasa dışı faaliyetlere erişimi kolaylaştıran mevcut sorunların boyutunun aşılması için:

Teknolojik ve finansal altyapının iyileştirilmesi,

Uluslararası boyutu olan bu mücadelede kurumlar arası koordinasyonun sağlanması,

Uluslararası ölçekte iş birlikleriyle sorunun kaynağına inilmesi,

Vatandaşların korunması ve farkındalık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması

gerektiği belirtildi.

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI KOORDİNESİNDE YÜRÜTÜLECEK

Eylem Planı, yasa dışı finansal mecralar, reklam ve tanıtım kanalları ile uluslararası boyuttaki tüm aşamalarında tespit ve engellenmesi amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) koordinasyonunda kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde yürütülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, genelgenin uygulamasının ve izlenmesi sürecinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarının hassasiyetle yer alarak gerekli desteği vermesini, süreci titizlikle ve öncelikle sahiplenmesini rica etti.