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Resmi Gazete yayımladı! İşsizlik sigortası...

İşsizlik Sigortası Fonu’ndan bazı düzenlemelere gidildi. Yeni düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

27 Kasım 2018 Salı 06:35
Resmi Gazete yayımladı! İşsizlik sigortası...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yer alan karara göre; 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 48’inci maddesinin 7’inci fıkrası ile yüzde 30 olarak belirlenen İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirlerinin oranı, 2019 ve 2020 yılları için yüzde 50’ye çıkarıldı. 

Belirtilen gelirin, iş gücünün istihdam edilebilirliğini artırmak, çalışanların vasıflarını yükselterek işsizlik riskini azaltmak ve teknolojik gelişmeler nedeniyle işsiz kalması beklenenlerin başka alanlara yönlendirilmesini sağlamak, istihdam artırıcı ve koruyucu önlemler almak ve uygulamak, işe yerleştirme ve danışmanlık hizmetlerini temin etmek, iş gücü piyasası araştırma ve planlama çalışmaları yapmak ve Fondan ödenmek üzere vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanlar ile bunlarla ilgili mevzuatına göre kurum kadrolarına atanan ve kurumda çalışmaya devam eden personelin mali ve sosyal haklarına ilişkin ödemeleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılması öngörülüyor. 

Bugün itibariyle yürürlüğe giren kararın hükümlerini, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütecek. 
 

 

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 06:35
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YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah45 dk önce
    Öğretmenler gününüzü kutlarım. Ayrıca Gecesini gündüzüne katarak Milleti, Bayrağı, Vatanı ve Devleti için çalışırken, kanunsuz iş yapmadığı halde, mahkeme kararı olmadan, haksız–hukuksuz bir şekilde ihraç edilen öğretmenlerin de gününü kutlar, görevlerine iade edilmesinin adaletin gereği olduğunu hatırlatırım.
Bugünkü Akit

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