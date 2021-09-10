Resmi Gazete kararları! Resmi Gazete’de hangi kararlar yayınlandı?

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Bakanlıklar başta olmak üzere tüm kamu kurumları tarafından yayınlanan yönetmelik, kararlar Resmi Gazete’nin ilgili sayısında yayınlanıyor. Onun için vatandaşların da yakından takip ettiği Resmi Gazete kararları günlük olarak yayınlanmakta. İşte 10 Eylül Resmi Gazete kararları…

RESMİ GAZETE YÖNETMELİKLER

–– Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri ile İşitme Cihazı Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Avrasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

RESMİ GAZETE TEBLİĞLER

–– Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği (Tebliğ No: 2021/29)’nde DeğişiklikYapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/36)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/42)

YARGI BÖLÜMÜ RESMİ GAZETE KARARLARI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 20/5/2021 Tarihli ve 2018/21949 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 16/6/2021 Tarihli ve 2018/23577 Başvuru Numaralı Kararı

RESMİ GAZETE İLANLARI

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri.

Resmi Gazete günlük kararları için tıklayın