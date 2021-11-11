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Aktüel Resmi Gazete kararları! Cumhurbaşkanlığı atama kararları
Aktüel

Resmi Gazete kararları! Cumhurbaşkanlığı atama kararları

Atama kararı Resmi Gazete’de yayınlanmakta. Resmi Gazete bugünkü atamalar listesi kamu kurumlarında çalışan bürokrat tarafından yakından takip edilmekte. Kamuda son atamalar, cumhurbaşkanlığı atama kararları sonucu Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmekte. Resmi Gazete atama kararlarına bakıldığında Milli Eğitim Bakanlığı il milli eğitim müdür yardımcısı ve ilçe milli eğitim müdürü kadrolarına atama şartları değişti. İşte Resmi Gazete kararları...

Yeniakit Publisher
2021-11-11 08:04:00 - 2021-11-11 08:05:06
Resmi Gazete kararları! Cumhurbaşkanlığı atama kararları

Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İl milli eğitim müdür yardımcısı ve ilçe milli eğitim müdürü kadrolarına atanacaklarda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartların yanında, eğitim kurumu müdürlüğü görevinde en az 4 yıl, şube müdürü kadrosunda en az 2 yıl ya da bu fıkrada sayılan görev ve kadrolarda toplam 4 yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış olma şartı getirildi. İlçe milli eğitim müdürü kadrosuna atanacaklarda ayrıca öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olması şartının aranacağı belirtildi. Resmi Gazete kararları için tıklayın

 

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