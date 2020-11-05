Resmi gazete kamu atamaları
Resmi gazete kamu atamaları merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de Atama Kararı yayımlandı. Peki, resmi gazeteye göre kim nereye atandı? İşte Resmi gazete kamu atamaları...
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla boş bulunan kadrolarına yapılan atama kararları yayımlandı.
Erdoğan atamaları onayladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarında, 2020/479 Karar Numaralı Karar'da Dışişleri Bakanlığı; Enformasyon Genel Müdürü Hüseyin MÜFTÜOĞLU, görevden alınmış, Enformasyon Genel Müdürlüğüne Murat KARAGÖZ, İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Zeki Levent GÜMRÜKÇÜ, İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Hatice Nur SAĞMAN atandığı ve 2020/480 Karar Numaralı Kararda Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Yönet Can TEZEL, Doğu Afrika Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Fatih AK, Protokol Genel Müdür Yardımcılığına Feral ÇEKEREK ORUÇKAPTAN atandığu belirtildi.
Ayrıca atama kararlarında, 2020/481 Karar Numaralı Kararda Dışişleri Bakanlığı'nda Açık bulunan Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliğine Süleyman GÖKÇE atandığı ayrıca 2020/482 Karar Numaralı Kararda Avrupa Birliği Başkanlığı'nda Açık bulunan I. Hukuk Müşavirliğine Adem MARAŞLI atandığı bildirildi.