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Gündem Resmi Gazete atamalar! Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete’de
Gündem

Resmi Gazete atamalar! Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete’de yayınlandı. Yayımlanan Resmi Gazete atama kararlarına göre, Prof. Dr. Yekta Saraç'ın yerine Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Erol Özvar, YÖK Başkanı oldu. Resmi Gazete atama kararları ile Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Hızır Ay görevden alındı, yerine Sami Sarıyıldız atandı. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Bilal Tırnakçı bu görevlerinden alındı, yerine Turgay Gökdemir getirildi. İşte Resmi Gazete atama kararları Cumhurbaşkanlığı kararnamesi.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 08:47:00 -
Resmi Gazete atamalar! Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete’de

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla atama kararları yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mesut Ağrakçe ile Zonguldak Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Pelin Ayşe Yağız görevden alındı. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Hızır Ay görevden alındı, yerine Sami Sarıyıldız atandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, Orhan Kemerkaya getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Ali Fuat Eker atandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın ve Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Kenan Doğan görevden alındı. Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu üyeliklerine, Başkan Yardımcısı Cemil Başpınar ile Prof. Dr. İsmail Koyuncu getirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğüne, Salih Tan atandı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Tırnakçı bu görevlerinden alındı, yerine Turgay Gökdemir getirildi. Resmi Gazete kararalrı için tıklayın

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