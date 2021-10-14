Resmi Gazete atama kararları | Son dakika: Resmi Gazete görevden alma kararları

Resmi Gazete kararları! 14 Ekim tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararına göre, Merkez Bankası’nda 3 kişi görevden alındı. Görevden alınan iki başkan yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş oldu. Karara göre, görevden alınan isimlerin yerine iki isim atandı. Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına Taha Çakmak ve Para Politikası Kurulu üyeliğine Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı.