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Gündem Resmi Gazete atama kararları | Son dakika: Resmi Gazete görevden alma kararları
Gündem

Resmi Gazete atama kararları | Son dakika: Resmi Gazete görevden alma kararları

Resmi Gazete atama ve görevden alma kararları kamu da görev yapan bürokrat, memur, amir başta olmak üzere binlerce kamu çalışanını yakından ilgilendiriyor. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Resmi Gazete kararlı yayınlanmakta. Resmi Gazete kararlarıyla kamuda atama ve görevden almalar söz konusu olmakta. İşte son Resmi Gazete kararları(14 Ekim) ile göreve atanan ve görevden alınanlar listesi.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 09:01:00 - 2021-10-14 09:02:15
Resmi Gazete atama kararları | Son dakika: Resmi Gazete görevden alma kararları

Resmi Gazete kararları! 14 Ekim tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararına göre, Merkez Bankası’nda 3 kişi görevden alındı. Görevden alınan iki başkan yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş oldu. Karara göre, görevden alınan isimlerin yerine iki isim atandı. Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına Taha Çakmak ve Para Politikası Kurulu üyeliğine Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı. 

Semih Tümen kimdir? Semih Tümen nereli kaç yaşında?
Semih Tümen kimdir? Semih Tümen nereli kaç yaşında?

Biyografi

Semih Tümen kimdir? Semih Tümen nereli kaç yaşında?

Taha Çakmak kimdir? Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olan Taha Çakmak nereli kaç yaşında?
Taha Çakmak kimdir? Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olan Taha Çakmak nereli kaç yaşında?

Biyografi

Taha Çakmak kimdir? Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olan Taha Çakmak nereli kaç yaşında?

Yusuf Tuna kimdir? Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yusuf Tuna nereli?
Yusuf Tuna kimdir? Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yusuf Tuna nereli?

Biyografi

Yusuf Tuna kimdir? Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yusuf Tuna nereli?

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