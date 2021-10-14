Resmi Gazete atama kararları | Son dakika: Resmi Gazete görevden alma kararları
Resmi Gazete atama ve görevden alma kararları kamu da görev yapan bürokrat, memur, amir başta olmak üzere binlerce kamu çalışanını yakından ilgilendiriyor. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Resmi Gazete kararlı yayınlanmakta. Resmi Gazete kararlarıyla kamuda atama ve görevden almalar söz konusu olmakta. İşte son Resmi Gazete kararları(14 Ekim) ile göreve atanan ve görevden alınanlar listesi.
Resmi Gazete kararları! 14 Ekim tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararına göre, Merkez Bankası’nda 3 kişi görevden alındı. Görevden alınan iki başkan yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş oldu. Karara göre, görevden alınan isimlerin yerine iki isim atandı. Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına Taha Çakmak ve Para Politikası Kurulu üyeliğine Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı.