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Resmi Gazete atama kararları

27 Mart atama kararları | Resmi Gazete'nin 27 Mart 2021 tarihli sayısında atama kararları yer aldı. Peki, kim hangi göreve getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-27 08:43:00 -
Resmi Gazete atama kararları

Resmi Gazete'nin 27 Mart 2021 günü sayısında önemli atama kararları yer aldı. Peki, güncel atama kararları nelerdir?

Resmi Gazete atama kararları

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim görevinden alındı, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Murat Eskici atandı.

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine Mahmut Sütcü getirildi.

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