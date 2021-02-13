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Resmi Gazete atama kararları

Resmi Gazete’nin 13 Şubat 2021 tarihli sayısında atama kararları yayımlandı. Peki, kim hangi göreve getirildi? Atama kararları güncel

Yeniakit Publisher
2021-02-13 10:42:00 -
Resmi Gazete atama kararları

Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi üyeliğine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı. Peki, kim hangi göreve geldi?

Resmi Gazete atama kararları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanlığı danışmanlığına Kadir Turgut atandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan spor müşavirliğine, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül getirildi.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Yavuz Gürhan, Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Kadir Kılıç ve Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Bilent Akar atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığına Selman Ayaz getirildi.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine Hasan Hüseyin Aydemir atandı.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan hukuk müşavirliğine İsmail Tezer getirildi.

Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi üyeliğine İbrahim Şenel atandı.

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