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Resmi başvuru yapıldı! Bir ülke ABD'den F-35 satın alabilir

Doğu Asya ülkesi Tayvan, ABD'den yeni savaş uçakları satın almak için resmi başvuruda bulundu. ABD'nin uygun göreceği modellerden alınacağı belirtilirken, modellerin arasında F-35 de bulunuyor.

07 Mart 2019 Perşembe 15:42
Resmi başvuru yapıldı! Bir ülke ABD'den F-35 satın alabilir

Tayvan, ABD'den yeni savaş uçakları almak için resmi başvuruda bulundu.

Tayvan Savunma Bakanı Yardımcısı Şın Yiming, yaptığı basın toplantısında, "düşman tehditlerine" karşı ABD'den savaş uçağı almaya karar verdiklerini ve bunun için resmi başvuruda bulunduklarını söyledi.

Şın, pilotlara daha gelişmiş ekipman sağlamak amacıyla bu karara vardıklarını belirtti.

"ABD hangisini uygun görürse"

Savunma Bakanlığı Stratejik Planlama Birimi Direktörü Huang Vınçı, jetlerin F-15, F-18, F-16 ya da F-35 olabileceğini ifade ederek, "Biz belirli bir model için talepte bulunmadık. ABD'nin bize önereceği modellerden seçim yapabiliriz." dedi.

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve milliyetçi Çin olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı ancak Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmemişti.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 15:42
  1. Tayvan
  2. ABD
  3. savaş uçakları
  4. Tayvan Savunma Bakanı Yardımcısı Şın Yiming
  5. Savunma Bakanlığı Stratejik Planlama Birimi Direktörü Huang Vınçı
  6. F-35
  7. Mao Zedong
  8. Çin

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