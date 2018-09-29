0553 313 94 23

Resmen yürürlüğe girdi! Artık 1 milyon liraya kadar cezası var

Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ulusal siber güvenlik faaliyetleri ile siber saldırılara karşı korunma ve caydırıcılığın sağlanmasına yönelik yükümlülükleri yerine getirmeyen veya tedbirleri uygulamayanlara bin liradan 1 milyon liraya kadar para cezası uygulanacak.

29 Eylül 2018 Cumartesi 12:23
Resmen yürürlüğe girdi! Artık 1 milyon liraya kadar cezası var

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK), Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, işletmecinin Arayan Hat Bilgisi'ne (CLI) ilişkin mevzuat gereği yükümlülüklerini ve numaralandırmaya ilişkin ilgili mevzuatı ihlal etmesi halinde, bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde 3'üne kadar idari para cezası uygulanacak. İhlalin ağır kusur oluşturduğu durumlarda ise işletmecinin yetkilendirmesi feshedilecek.

Tüketicinin aldatılması veya yanıltılmasının amaçlanması halleri dışında, katma değerli elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde 1'e kadar idari para cezası kesilecek. İşletmecinin katma değerli elektronik haberleşme hizmetlerinde, tüketicinin aldatılması veya yanıltılmasının amaçlandığının tespit edilmesi ile tüketici haklarına ilişkin mevzuatı ihlal etmesi durumunda, işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde 3'üne kadar idari para cezası uygulanacak. İhlalin ağır kusur oluşturduğunun tespiti halinde ise işletmecinin yetkilendirmesi iptal edilecek.

Bin liradan 1 milyon liraya kadar para cezası

Şebeke ve bilgi güvenliği ile siber güvenliğe ilişkin ihlaller başlığı eklenen yönetmelik kapsamında, ulusal siber güvenlik faaliyetleri ile siber saldırılara karşı korunma ve caydırıcılığın sağlanmasına yönelik kurumun görevleri kapsamında belirleyeceği yükümlülükleri yerine getirmeyen veya aldıracağı tedbirleri uygulamayan gerçek kişilerle işletmeciler dışındaki özel hukuk tüzel kişilerine (dernek, vakıf, sendika, şirket) bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 12:23
  1. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
  2. Siber güvenlik

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP Mart 2019 yerel seçimleri belediye başkan aday listesi
    1. MHP Mart 2019 yerel seçimleri belediye..
    2. Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı..
    3. İdlib’e geri dönüşler hızlandı
    4. Kayseri'den enselenen terörist, o..
    5. 12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek!
    6. Resmen yürürlüğe girdi! Artık 1 milyon..
    7. EYT konusunda AK Parti’den son dakika..
    8. Fuat Oktay'ın acı günü! Annesi için..
    9. Rusya Türkiye'den haber bekliyor!..
    10. Merkel’den pişkinlik
    11. Domatesin kilosu 1 dolar! Fırsatçılar..
    12. Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    13. MHP'nin yerel seçim kampı başladı
    14. AK Parti İstanbul ve Ankara büyükşehir..
    15. 2018 nafaka miktarı ne kadar?
    16. Bakan Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya kritik..
    17. Her geçen dakika artıyor! 7.5..
    18. Kırbaç fırtınası Türkiye’ye ne zaman..
    19. Sadece 83 tane kaldı!
    20. ABD'den çarpıcı itiraf! 'Çekiç Güç..
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    Terörist Akın İpek'in iade davası sona erdi!
    Terörist Akın İpek'in iade davası sona erdi!
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    Çatla Cumhuriyet, patla Birgün, kahrol Sözcü!
    Çatla Cumhuriyet, patla Birgün, kahrol Sözcü!
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir

    Günün Karikatürü

    29 Eylül 2018
    Erdoğan'dan Can Dündar açıklaması
    Erdoğan'dan Can Dündar açıklaması
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?