Resmen Trump'ı savundu! Adalet Bakanı'na Epstein tepkisi

Emperyalist ABD'nin sözde Adalet Bakanı Pam Bondi, Epstein belgelerindeki skandallara ilişkin yöneltilen soruları geçiştirerek Trump’ı savunmak için milletvekilleriyle tartıştı.

Tüm kirli işlerin arkasında mutlaka gölgesi bulunan ABD'nin sözde Adalet Bakanı Pam Bondi, Çarşamba günü Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi’nde (House Judiciary Committee) ifade verirken özellikle Jeffrey Epstein dosyalarının yönetimi nedeniyle hem Demokratlar hem de bazı Cumhuriyetçiler tarafından sorgulandı.

Oturum, Trump yönetiminin en gergin ve en tartışmalı Kongre duruşmalarından birine dönüştü.

Demokrat Temsilci Pramila Jayapal, salondaki Epstein mağdurlarından ayağa kalkmalarını isteyerek Bondi’ye doğrudan, Adalet Bakanlığı’nın mağdurların hassas kişisel bilgilerini yanlışlıkla sansürsüz bırakması konusunda özür dileyip dilemeyeceğini sordu. Bondi ise özür dilemek yerine selefi Merrick Garland’a yüklenerek yanıt verdi.

Tartışma kısa sürede karşılıklı bağırış ve kişisel suçlamalara dönüştü.

Oturum boyunca Bondi’nin Epstein dosyalarına ilişkin sorulara doğrudan cevap vermekten kaçındığı, sık sık soruları savuşturduğu ve zaman zaman sert ifadeler kullandığı dikkat çekti.

Utanmadan savundu!

Bondi’nin, kendisini sorgulayan bir milletvekiline “yıpranmış, kaybeden bir avukat” dediği, bir başka milletvekiline ise Trump’ı “Amerikan tarihinin en büyük başkanı” olarak savunarak çıkıştığı aktarıldı.

Demokrat Temsilci Ted Lieu ise Bondi’nin “Donald Trump’ın suç işlediğine dair hiçbir kanıt yok” sözlerine tepki gösterdi.

Lieu, Epstein dosyalarında Trump’a ilişkin yer alan bir ihbarı “kanıt” olarak niteleyerek Bondi’yi yalan söylemekle suçladı ve istifaya çağırdı. Bondi ise Lieu’ya Kaliforniya’daki suçlara odaklanmasını söyleyerek karşılık verdi.

Oturumda dikkat çeken bir diğer bölüm, Cumhuriyetçi Temsilci Thomas Massie’nin Bondi’yi sıkıştırdığı anlar oldu.

Massie, Adalet Bakanlığı’nın Epstein belgelerinde bazı isimleri, özellikle de suç şüphesiyle bağlantılı bölümlerde kararttığını ve bunun kamuoyunda “örtbas” şüphesi doğurduğunu söyledi.

Massie ve Demokrat Temsilci Ro Khanna’nın gündeme getirdiği bu isimler arasında, Epstein’in çevresinde yer aldığı iddia edilen milyarder Les Wexner da bulunuyor. Wexner hakkında suçlama bulunmuyor ve temsilcileri daha önce Wexner’ın soruşturmada “hedef veya suç ortağı” olmadığının kendilerine bildirildiğini açıklamıştı.

Bondi, Wexner’ın adının “40 dakika içinde” yeniden açıldığını savundu. Massie ise bunun ancak kendilerinin konuyu gündeme getirmesinden sonra yapıldığını belirterek “Sizi suçüstü yakaladıktan 40 dakika sonra” sözleriyle yanıt verdi. Bondi, Massie’ye de sert çıkarak onu “başarısız politikacı” diye niteledi.

Bondi, oturum boyunca suç oranlarında düşüş olduğunu savunarak yönetimin “güvenliği sağladığını” öne çıkardı. Ancak Demokrat milletvekilleri, hem Epstein dosyaları hem de federal güç kullanımı tartışmaları nedeniyle Bondi’yi “hesap vermemekle” eleştirdi.