Resmen rakam verdi! Altında bu fiyat alım fırsatı

Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy, altın yatırımcıları için kritik açıklamalarda bulundu. Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararına dikkat çeken Özsoy, alım fırsatını da açıkladı.

"800 TL'nin altı alım fırsatı"

Özsoy, "Bu hafta altın fiyatlarında daha çok gram altın fiyatlaması önemli olacaktır diye düşünüyorum zira Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB PPK toplantısı sonucunda gelecek karar piyasaların odak noktasında olacak. Şu andaki ana beklenti herhangi bir değişiklik olmayacağı yönünde olsa da gelebilecek bir indirim de sürpriz olarak karşılanmayacaktır. TCMB’nin de bu yılın geneline bakıldığında eğer faiz indirimine gidecekse bu toplantı da bu açıdan son fırsatı olur diye düşünüyorum. TCMB konuyu açıdan değerlendirir ve bir faiz indirimine giderse dolar/TL kurundaki yukarı hareket de gram altın fiyatlarını 800TL üzerine hatta 818TL seviyelerine kadar taşıyabilir. Önümüzdeki 2-3 aylık sürece bakıldığında halen ısrarla 800TL altındaki seviyelerin önemli alım fırsatlar olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.