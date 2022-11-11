Resmen kullanıma açıldı! İnstagram’da Note özelliği

Meta çatısı altında bulunan ve en çok kullanılan uygulamalardan biri olan instagram, kullanıcılarını getirdiği yeniliklerle şaşırtıyor. Yıllardır telefon uygulamasının kötü bir kopyası olarak kullanıcıların karşısına çıkan masaüstü sürümü nihayet yenilenirken, uzun zamandır beklenen bir başka özellik de sunuldu ve artık paylaşımların zamanlanabileceği duyuruldu.

Popüler uygulama, şimdi bir de notlar özelliğini sunuyor. Daha önce uygulamaya geleceği açıklanan ve test aşamasında olduğu bilinen özellik, bir süredir kullanıcılara sunulmaya başlandı.

İnstagram Note nedir ?

Özellik şu an için mobil uygulamada aktif görünüyor. Henüz masaüstü sürümünde yer almıyor. Ve özelliği görebilmek için “mesajlar” bölümüne girmek gerekiyor. Mesajlardan hemen önce tıpkı “hikayeler” gibi kullanıcıların fotoğraflarıyla yazdıkları notlar görünüyor.

Bu özellik, 60 karaktere kadar yazı yazabilmenin dışında diğer kullanıcılar tarafından yazılan notlara yanıt verilebilme imkanı sunuyor.