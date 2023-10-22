Resmen katliam yapıyor! Selvi: Mavi Marmara bir milattı Aksa Tufanı ise yeni milat olacak

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Gazze’ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine İsrail’in 31 Mayıs 2010’da uluslararası sularda düzenlediği ve 10 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği saldırıyı yaşayanlardan biri olan AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, Akit’e İsrail ve Siyonistlerin amaçlarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. İsrail’in Gazze’de resmen etnik arındırma yapmak istediğini belirten Selvi, şunları söyledi:

Resmen katliam yapıyor

“Kaçabilenler Sina Çölü’ne gitsin, geriye kalanları da tamamen imha edelim diye plan yapıyorlar. Bu kadar insanlık dışı bir düşünce olur mu? Bu gaddarlıktır, faşizmdir. Savaşlar muharip güçler arasında olur. Burada bir savaş yok, katliam var, soykırım var. Hastanelere saldırıyorlar, camilere saldırıyorlar, kiliselere saldırıyorlar. En küçük bir insani değerleri yok. Dünya kamuoyunun, kararlı bir şekilde insanlık dışı uygulamalara karşı çıkıp Siyonistlere izin vermemesi lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız yoğun bir diplomasi yürütüyor. İnşallah ben netice alacağını düşünüyorum. Bu Siyonistlerin merhametine bırakılamaz Filistin halkı. Mecliste de bu yönde bir kararlılık ve birlik görüyorum. Her zaman iyilik kötülüğe galip gelir. Vicdani olan zalime galip gelir.”

ABD Başkanı Biden’in İsrail ziyaretindeki tutumunu da eleştiren Selvi, şöyle devam etti: “ABD’nin yaklaşımı, İsrail’in saldırganlığını, terör devletinin yöneticilerini aklama derdine düştüklerini gösteriyor. Sen büyük bir devletin yöneticisisin. Bunların yapmış olduğu insanlık dışı saldırıları kınamalı ve ‘derhal kanı durdurun’ demelisin. Bunu yapmak bir yana, Siyonist İsrail’e ‘yanınızdayız’ dedi. Batılı ülkeler Yahudi lobilerinin esiri olmuşlar ve ‘seçimlerde bizim aleyhimize tesir edecek olumsuz bir durum olur mu’ endişesi taşıyorlar. Bu tür yaklaşımların her biri tarihe utanç vesikası olarak geçecek.

Kurtuluşa vesile olacak

Öbür taraftan Filistin’e yönelik katliamlar Batı dünyasında büyük tepki çekiyor. Pek çok ülkede sesler yükseliyor, gösteriler düzenleniyor. İnsanlık bir halkın toptan yok edilmeye çalışıldığı soykırıma sessiz kalamaz. Tepkiler her geçen gün daha da yükseliyor. Siyonist İsrail’in akıl tutulması yaşayarak başlattığı bu son katliamları inşallah Filistin’in, insanlığın kurtuluşuna vesile olacaktır.

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7 Ekim de milat olacak

Sözü Mavi Marmara’ya getiren Selvi, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu yolculuk, insani amaçlı olarak Türkiye’nin ve dünyanın birçok bölgesinden gelen insanların katılımıyla, İHH’nın öncülüğünde bir insani yardım gemisi olarak, Filistin topraklarında yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve gemide bulunan insani yardımları oradaki mazlum kardeşlerimize ulaştırmak için gerçekleşen bir yolculuktu. İsrail güçleri, Filistin’de gerçekleştirmiş olduğu insanlık dışı uygulamaların ve Filistin halkına yapmış oldukları zulmün bir benzerini gerçekleştirmek üzere, uluslararası sularda korsanların yaptığı gibi, uluslararası hukuku da çiğneyen bir saldırı gerçekleştirdi. Bunun sonucu itibariyle İsrail, dünya kamuoyundan yıllardır gizlemiş olduğu zulümleri artık gizleyemez oldu. İsrail’in Filistinlilere uyguladığı zulüm dünya gündemine taşındı. İki devletli bir çözüm bulunması gerektiği gündeme geldi. Mavi Marmara, Filistin sorununun bir insanlık sorunu olduğunun ortaya çıkmasına vesile oldu. Bu nedenle Mavi Marmara bir milattır. 7 Ekim’de başlayan ve kısa sürede İsrail’in Filistin’e yönelik katliamlarına dönüşen son çatışmalar ise zulmün bitmesi için, Filistin’in kendi devletini kurabilmesi için bir milat olacaktır inşallah.”