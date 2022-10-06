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Gündem Resmen kaşınıyorlar! Yunanistan'dan skandal Türkiye çıkışı
Gündem

Resmen kaşınıyorlar! Yunanistan'dan skandal Türkiye çıkışı

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Türkiye hakkında skandal ifadeler kullandı. Türkiye'ye karşı ciddi bir adım attıklarını ileri süren Panagiotopoulos, "Türkler sabah Yunanistan'ı tehdit ediyor ve akşam da ağlıyorlar. Çünkü tehditlerine karşı bir ordu gönderdik" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-06 21:05:00 -
Resmen kaşınıyorlar! Yunanistan'dan skandal Türkiye çıkışı

Yunanistan ve Türkiye arasında yaşanan gelişmeler nedeniyle Ege hattı ısınmaya devam ediyor. Türkiye, bölgedeki haklı mücadelesinden taviz vermeyeceğini açıkladıkça Yunanistan, gerginliğin boyutunu artırmayı sürdürüyor.

Yunan basını ABD'lilerle toplantının içeriğini yazdı

Yunanistan'da yayınlanan Atina merkezli günlük gazete To Vima'da çarpıcı bir haber yer aldı. Haberde, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos'un önceki günlerde ABD'li heyetle yaptıkları toplantıdaki tavrı ve başka bir toplantıdaki skandal ifadeleri yer aldı.

"Türkiye'yi tehdit edeceğiz"

Gazeteye göre, Yunanistan Savunma Bakanı, Amerikalı Senatörlere "M1117 zırhlı araçlarla Türkiye'yi tehdit edeceğiz" dedi ve odada bulunanlar büyük şaşkınlık yaşadı.

To Vima ayrıca, Yunan bakanın İtalya, Hırvatistan, Slovenya, Arnavutluk ve Karadağlı mevkidaşlarıyla buluşmasındaki skandal ifadesini de yazdı. Gazete, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos'un "Türkler sabah Yunanistan'ı tehdit ediyor ve akşam da ağlıyorlar. Çünkü tehditlerine karşı bir ordu gönderdik" gibi skandal bir cümle kurduğunu yazdı.

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