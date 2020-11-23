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Dünya Resmen kaşınıyorlar! Yunanistan'dan skandal hareket
Dünya

Resmen kaşınıyorlar! Yunanistan'dan skandal hareket

Yunanistan Deniz Kuvvetleri'ne ait A470 borda numaralı "Aliakmon" savaş gemisi skandal bir şekilde Türk Bayrağı açmadan Çanakkale Boğazından geçti.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 13:24:00 -
Resmen kaşınıyorlar! Yunanistan'dan skandal hareket

Marmara Denizinden saat 7.30’da Çanakkale Boğazına giriş yapan Yunanistan Deniz Kuvvetleri’ne ait A470 borda numaralı ‘Aliakmon’ savaş gemisi, Nara Burnunu döndükten sonra saat 09.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. "Dur Yolcu" yazısı ve Kilitbahir Kalesi önlerine gelen ve Türk Bayrağı çekmeden boğazdan geçen Yunan Savaş gemisine Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

Yunan savaş gemisi, Ege Denizine doğru yol aldı.

Bahriye adetlerine uymadılar

Pek çok savaş gemisi, zorunluluğu olmadığı halde Boğaz geçişleri sırasında saygı duyduklarının ifadesi olarak Türk bayrağını kendi bayraklarının yanına takıyor.

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Yorumlar

Ke-mal

Şut ve de gol. Bakalım bizimkilere
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TÜRKOĞLU

BURASI YUNAN KARASULARI DEMEKTİR.TERÖRİST MUAMELESİ YAPILMALIYDI.
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