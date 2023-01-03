  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Belediye arpalığa döndü! Tanju Özcan’dan dayıoğluna kıyak

Abdullah Ağar, Türkiye'nin Yunanistan konusunda dikkat etmesi gereken detayı açıkladı: Çok endişeliyim...

Anlaşma imzalandı! Türkiye Bulgaristan'a doğalgaz transfer edecek

Son dakika: Optimar araştırma başkanı Hilmi Daşdemir az önce açıkladı! İşte en son yapılan anket sonuçları

Bir gün Kemal bir gün Meral! Batılılarla görüşme var açıklama yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emekli zam oranını açıkladı

Emekli olacak memurlar aman dikkat! Sakın o tarihe kadar dilekçenizi vermeyin...

Loading çocuklarım Loading! Kılıçdaroğlu’nun 27 yıllık yatırımı tuttu

'Krediyle ev almak haram mı?' sorusuna Mustafa Karataş'tan dikkat çeken cevap: Maalesef...

Gram altın rekora doymuyor! FOMC tutanakları ortaya çıktı
Gündem Resmen kaşınıyorlar! Yunanistan'dan alçak provokasyon
Gündem

Resmen kaşınıyorlar! Yunanistan'dan alçak provokasyon

Kıbrıs'ta KKTC'yi yok sayarak tek devletli çözümü dayatan Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan, tahriklerine devam ediyor. 1974 yılında Türk vatandaşlarının katliamdan kurtarıldığı Kıbrıs Barış Harekatı'ndan rahatsızlık duyan Atina, ülkenin bazı şehirlerine astıkları tabelalarda haritadaki KKTC bölgesini kanlı biçimde resmederek büyük bir skandala imza attı.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 18:25:00 -
Resmen kaşınıyorlar! Yunanistan'dan alçak provokasyon

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yok sayarak tek devletli çözümü dayatma çabasında olan Yunanistan, tahriklerine devam ediyor.

Yunanistan'dan yeni provokasyon

1974 yılında Türk vatandaşlarının katliamdan kurtarıldığı Kıbrıs Barış Harekatı'ndan rahatsızlık duyan Yunanlılar, Kavala, Dedeağaç, Selanik gibi şehirlerin otoyol giriş-çıkışlarına skandal tabelalar yerleştirdi.

KKTC bölgesi kanlı biçimde resmedildi

Otoyol kenarlarına asılan tabelalarda haritadaki KKTC bölgesi bölgesini kanlı biçimde resmedildi. KKTC haritasının olduğu bölümde kan figürünün yer aldığı tabela görselinde, "Kıbrıs'ı unutmadık", "Türk işgalciler dışarı!" şeklinde provokatif ifadeler yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23