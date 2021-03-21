Resmen kaşınıyorlar! Yunan medyasından skandal manşet: ABD'liler Türk rüyasının üstüne mezar taşı koyuyor

Doğu Akdeniz krizinde açık şekilde Yunanistan'ın yanında saf tutan ABD'ye ait uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne demirlerken, Yunan medyası çizgiyi aşan başlıklar ve yorumlara yer verdi.

Beraberinde 22 savaş gemisi ve yaklaşık 5 bin 600 askerle Doğu Akdeniz'e gelen nükleer uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower'ın Suda Üssü'nde çekilmiş fotoğraflarını, hem ABD hem de Yunanistan resmi hesapları paylaştı

USS Eisenhower'ın Suda'ya doğru ilerleyişini Yunan televizyonları canlı yayınla verdi, yerel medya Başbakan Kiryakos Miçotakis'in Salı günü uçak gemisini ziyaret etmesinin beklendiğini bildiriyor.

Ziyareti sevinç çığlıklarıyla karşılayan Yunan medyası, Akdeniz'de yalnızca Suda Üssü'ndeki K-14 limanının bir uçak gemisinin demirlemesi için uygun olduğunu aktarıyor. Haberlerde ayrıca ABD ve Yunan tanklarının birlikte tatbikat yaptığı fotoğraflar da yer aldı.

Yunanistan hayranı ABD Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, Twitter hesabından uçak gemisinin Girit'e demirlemesinden gurur duyduğunu ve limanın ABD'nin Doğu Akdeniz'deki varlığına benzersiz bir destek sağladığını yazdı.

Yerel medyadaki haberlerde ayrıca "Atina Washington'ın bir sonraki hamlesini bekliyor: Amerikalılar Türk rüyasının üstüne F-35'le mezar taşı koyuyor" başlıkları atıldı ve çizgiyi aşan yorumlara yer verildi.

Washington'a geçen yıl F-35 savaş uçakları için resmen başvuran Yunanistan, ayrıca Türkiye korkusuyla bir diğer sıkı fıkı müttefiki Fransa'dan 18 Rafale jeti satın aldı. Türkiye ise ABD tarafından F-35 programından daha önce çıkarılmıştı.

2021'de ikinci kez

Suda Üssü'nde aynı zamanda ABD, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın özel kuvvetler askerleri 2021 yılının ikinci tatbikatını bu hafta içinde yaptı. Özel kuvvetler askerlerinin bayrak açarak verdiği pozu Yunan Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinden paylaştı, medya tatbikatın doğrudan Türkiye'ye mesaj olduğunu aktardı.

Yunan ordusu, Girit açıklarında geçen hafta ABD uçak gemisi USS Eisenhower'ın başını çektiği 22 gemilik filoyla birlikte tatbikat düzenledi. ABD filosu Yunanistan'ın ardından İsrail'le tatbikat düzenledi.

Birkaç gün sonra ise bu kez İsrail, Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Doğu Akdeniz'in ortasında denizaltıların başrolde olduğu bir gövde gösterisine girişti. Tel Aviv, Noble Dina tatbikatına ilk kez Fransa ve Güney Kıbrıs'ın katıldığını açıkladı.

ABD safını seçti

Yunanistan, Türkiye korkusuyla geçen yıl yaz mevsiminden bu yana Doğu Akdeniz'i uluslararası bir oyun sahasına çevirdi. Yunan ordusu, ABD, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Güney Kıbrıs gibi ülkelerle birçok tatbikata girişti. Yunan ordusu, Türkiye'ye karşı F-35 jetleri istediği ABD ile 2021'in başlamasıyla arka arkaya tatbikatlar yaptı. Girit'ten Selanik'e kadar neredeyse tüm Ege Denizi'ni kapsayan tatbikatlara Yunan ve Amerikan özel kuvvetler askerleri katıldı.

Doğu Akdeniz'de 2020 yazında tırmanan gerilimle birlikte Türkiye karşıtı ülkeler Yunanistan'ın yanında saf tutmaya başladı. Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi ülkelere kısa süre sonra Güney Kıbrıs'a uygulanan 30 yıllık silah ambargosunu kaldırarak ABD'de de katıldı. Washington bununla da kalmadı, uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower'ı Girit'e göndererek Yunan donanmasıyla tatbikat yapmasını sağladı.

Ardından Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Yunanistan'a özel bir ziyaret yaptı, rotası kuzeydeki Selanik'ten güneydeki Girit'e uzanıyordu. Suda Üssü'nü Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le birlikte gezen Pompeo'nun ziyaretinin hemen ardından sıra dışı bir gelişme yaşandı. Atina yönetimine açık şekilde destek veren ABD'nin, bununla da kalmayıp Suda Üssü'ne bir savaş gemisi konuşlandırdığı yine Yunan medyasına yansıdı.

Suudi jetleri de Suda Üssü'nde

Doğu Akdeniz krizinde büyük bir silahlanma yarışı başlatan ve köşeye sıkıştıkça birçok ülkeyi bölgeye davet eden Yunanistan, yeni meydan okumalara girişti.

Yunan basını "Suudi F-15'leri Yunan jetleriyle Ege'nin üstünde-Türkiye'nin hüsranı" başlıkları attı, bir başka ülkenin daha Yunanistan'a destek için Doğu Akdeniz'de tatbikat yaptığını yazdı.

Medyadaki haberlerde, Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne inen altı Suudi F-15 jetinin Yunan F-16 ve Mirage savaş uçaklarıyla kanat kanada uçtuğu belirtildi ve bu hamlenin Ankara'yı kızdırdığı savunuldu.

Yerel medya, Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı Suudi Arabistan'ın yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın da desteğini aldığını, bölgenin en büyük askeri gücü İsrail'in de aynı ittifakta yer aldığını yazdı.

İlk dronelar nisan ayında konuşlanıyor

Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da çatışmaların kaderini değiştiren Türk SİHA'larına karşı Yunanistan Ege Denizi'ndeki İskiri Adası'na (Skyros) drone üssü kuruyor. Yunan medyası, İsrail'den kiralanan ilk insansız hava araçlarının Nisan ayında adaya konuşlanacağını duyurdu.

Yunan Silahlı Kuvvetleri için yeni bir dönemi başlatacak dronelar için geri sayımın başladığını belirten To Vima gazetesi, Heron insansız hava araçlarının üç yıllığına kiralandığını aktardı.

Yunanistan, söz konusu iki drone'la Ege Denizi'ndeki Türk hareketliliğini havadan gözetlemeyi deneyecek. To Vima, iki dronenun eklenmesiyle Yunan ordusunun sadece bir seviye değil, insansız hava araçları alanında birkaç seviye birden yükseleceğini savundu.

Atina yönetimi, Türk SİHA'larının önüne geçmek için Birleşik Arap Emirlikleri'nden SkyKnight veya İsrail'den Demir Kubbe (Iron Dome) hava savunma sistemini de almak istiyor.

ABD'den Fransa'ya, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Suudi Arabistan'a, Mısır'dan İsrail'e birçok ülkeyle Türkiye karşısında işbirliğine giden Yunanistan, geçtiğimiz haftalarda Hydra savaş gemisini Birleşik Arap Emirlikleri'ne tatbikat için göndermişti.

Hydra fırkateyni dönüş yolunda İsrail'in Hayfa limanına uğradı ve iki ülkenin savaş gemileri birlikte tatbikat yaptı.

Atina'da Türkiye düşmanları buluştu

Fransa'dan Mısır'a, ABD'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne birçok ülkeyi Doğu Akdeniz'e tatbikat için davet eden Yunanistan, 11 Şubat'ta müttefikleriyle yepyeni bir adım daha attı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Bahreyn'in yanı sıra Fransa ve Güney Kıbrıs dışişleri bakanları Atina'da bir araya geldi. Atina'daki toplantıyı 'Türkiye'nin hasımlarının buluşması' olarak duyuran AP, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın zirveye video konferans yöntemiyle katıldığını bildirdi.

Libya'dan Suriye'ye her yerde Türkiye'nin karşısına çıkan Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan'la tatbikatlar yapıp Doğu Akdeniz krizinin zirveye çıktığı yaz mevsiminde Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne savaş uçakları göndermişti. Yunanistan'la Doğu Akdeniz'de aynı safta bulunan Mısır, Atina yönetimiyle deniz yetki alanları anlaşması imzaladı. İki ülke son bir yılda birlikte birçok tatbikat gerçekleştirdi, tatbikatlara Güney Kıbrıs, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa da katıldı.

Fransız uçak gemisi uydudan göründü

Fransa'nın doğu Akdeniz'e gönderdiği uçak gemisi Charles de Gaulle ise Yunan savaş gemileriyle tatbikatlar yaptı. Uçak gemisi son olarak Kıbrıs açıklarında uydudan görüntülendi

Görev Gücü 473 adlı Fransız filosunun komutanı Marc Aussedat'ın Yunan fırkateyni Kanaris'i deniz üzerinde ziyaret ettiği fotoğraflar da, yine Yunan Genelkurmay Başkanlığı tarafından internet sitesinde paylaşıldı.

Rafale jetleri Ege'de uçtu

Fransa'dan altısı yeni 18 Rafale jeti satın alan Yunanistan, müttefikleriyle arka arkaya düzenlediği tatbikatlara 'Skyros 2021 - İskiri 2021'le bir yenisini ekledi. Fransa'nın tatbikat için gönderdiği dört Rafale jeti, Yunan savaş uçaklarıyla birlikte Ege Denizi semalarında uçtu. Savaş uçakları Yunan medyasında sevinç çığlıkları ve Türkiye'ye meydan okuyan başlıklarla karşılandı, birçok gazeteci Fransızca Twitter mesajlarıyla Paris yönetimine teşekkür etti.

Türkiye'ye karşı Fransa'dan altısı yeni 18 Rafale jeti satın alan Yunanistan, ayrıca donanmanın modernize edilmesi için Paris yönetimiyle görüşüyor. Yunan medyası, Fransa'nın Belharra fırkateynlerinin satışı için Atina'ya yeşil ışık yaktığını duyurdu. Haberlere göre, Fransa silahsız dört Belharra için 3,5 milyar euroluk bir teklif sundu. Atina'nın teklifi kabul etmesi halinde silahlar ve füzelerle birlikte ödeyeceği toplam fatura ise 5 milyar euroyu bulabilir. Yunan medyası, Atina'yla fırkateyn pazarlığında olan diğer ülkelerin Almanya, ABD, İspanya, Hollanda ve İngiltere olduğunu bildiriyor.