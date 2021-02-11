Resmen kapanıyor! Sözcü, Cumhuriyet ve BirGün varken onlara gerek kalmadı
Türkiye'de yayın yaptığı halde düşmanca tavır sergileyen Avrupa menşeli Euronews, Türkçe yayın yapmayı sonlandırıyor.
Avrupa Birliği'nin yayın organı Euronews, Türkçe yayınlarını sonlandırma kararı aldı. Sözcü, BirGün, Cumhuriyet gibi düşmancıl tavırlarıyla ön plana çıkan medya organlarıyla aynı üslubu takınan, ayrıca FETÖ'cülerin haberlerine yer veren Euronews'in Türkçe yayınlarını sonlandırma kararı gündem oldu.
Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Euronews'in bu kararı da masaya yatırıldı.
Euronews'in muhaliflerle aynı yayını yaptığını vurgulayan Murat Alan, Sözcü, Cumhuriyet ve BirGün varken onlara gerek kalmadığını söyledi.
Ali İhsan Karahasanoğlu da, Türkiye muhalifliğinde yarışan söz konusu gazetelerin birbirlerini kaynak olarak gösterip AK Parti'ye saldırdığını hatırlattı.