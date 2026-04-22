Dünya Resmen duyuruldu! Suudi Arabistan Türkiye bombasını patlattı
Suudi Arabistan'dan yapılan açıklamada "Türkiye’ye uzanacak demir yolu için çalışmalar yıl sonuna kadar tamamlanacak" ifadeleri kullanıldı.

Suudi Arabistan Ulaştırma Bakanı Salih el-Casir, Türkiye ile Ürdün ve Suriye üzerinden uzanacak demir yolu hattına ilişkin ortak fizibilite çalışmalarının yıl sonundan önce tamamlanmasının beklendiğini söyledi.

Suudi Arabistan Ulaştırma Bakanı Salih el-Casir, Al Arabiya kanalına konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Casir, Suudi Arabistan ile Türkiye'yi Ürdün ve Suriye üzerinden birbirine bağlayacak demir yolu projesine ilişkin ortak çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Casir, demir yolu için yapılan ortak çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasının beklendiğini ifade etti.

 

Türkiye, Suriye ve Ürdün hattına ilişkin çalışmalar sürüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ürdün'e ziyareti sırasında Türkiye, Suriye ve Ürdün’ü birbirine bağlayacak "modern Hicaz Demir Yolu"nun inşa edilmesinin planlandığını söylemişti.

Uraloğlu, üç ülke arasında inşa edilecek demir yolu hattının ilerleyen süreçte Suudi Arabistan ve Umman'a kadar uzatılmasının planlandığını ifade etmişti.

Projenin hayata geçirilmesiyle Ürdün'den çıkacak yüklerin Suriye üzerinden Türkiye'ye, buradan da Avrupa ve Orta Asya'ya ulaştırılmasının hedeflendiğini belirten Uraloğlu, böylece Kızıldeniz'in Akdeniz ve Avrupa ile bağlanmasının amaçlandığını vurgulamıştı.

Suudi Arabistan ve ABD arasında sıcak temas
Hac öncesi Suudi Arabistan'dan açıklama
Hacca gidecekler dikkat! Suudi Arabistan cezayı kesecek: Yakalanana 1 milyon 200 bin lira ceza ve 10 yıl sürgün
Pakistan'a 1 milyar dolarlık yeni nefes: Suudi Arabistan'dan ikinci taksit geldi
