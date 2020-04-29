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Spor

Resmen duyurdular! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayı Walter Mazzarri

İtalyan medyasında yer alan habere göre Fenerbahçe teknik direktörlük koltuğuna Walter Mazzarri'yi getireceğini öne sürdü.

2020-04-29 21:56:00 -
Resmen duyurdular! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayı Walter Mazzarri

Ersun Yanal sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, corona virüs salgını nedeniyle liglere verilen arada birçok ismi gündemine almış durumda. Sarı-Lacivertliler'in yeni teknik direktörü olabilecek isimler arasına son olarak Walter Mazzarri eklendi.

İtalyanlar resmen duyurdu

Calciomercato'nun özel haberine göre Fenerbahçe, İtalya'dan sadece Milan'ın eski teknik direktörü Marco Giampaolo ile ilgilenmiyor. Yeni sezonda Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Sarı-Laciverliler, bir başka İtalyan Walter Mazzarri'yi de gündemine almış durumda.

Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğü için ciddi bir aday konumunda olduğu belirtilen Mazzarri'nin yurt dışında yeni bir maceraya 'evet' diyebileceği belirtiliyor.

Teknik direktörlük kariyerinde Sampdoria, Napoli, Inter, Watford gibi önemli takımları çalıştıran 58 yaşındaki futbol adamı, son olarak Torino'nun başında yer almıştı.

Mazzarri, 2012'de İtalya Kupası zaferi yaşattığı Napoli ile 2012-13 sezonunda Serie A şampiyonluğu mücadelesi vermiş fakat ligi ikinci sırada tamamlamıştı.

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