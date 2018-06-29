Resmen duyurdu! 'Sözleşmemi feshettim'

Geçtiğimiz sezonu bir başka Başkent ekibi Ankaragücü'nde tamamlayan Umut Nayir, takımının şampiyonluğundan büyük pay sahibi olmuştu. Sezonun sona ermesinin ardından Osmanlıspor'a geri dönen Nayir, ''Önümüzdeki sezon nerede olacağım belirsiz. Osmanlıspor benimle devam etmek istiyor ama ben kibarca istemediğimi ilettim. Potansiyelimi rahatça sergilediğim, beni anlayan inanan Ankaragücü ile devam etmek isterim ama her şey Osmanlıspor'a bağlı'' ifadelerini kullanmıştı.



Osmanlıspor'un son 2.5 sezondur kiralık gönderdiği Umut Nayir, Yeni Malatyaspor'un gösterdiği performansa doğrudan etki etmişti. Umut, Göztepe ve Ankaragücü'nün Süper Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi olmuştu.



Umut Nayir, Osmanlıspor'dan ayrıldığını sosyal medya hesabından şu ifadelerle açıkladı:



''Bugün itibariyle Osmanlıspor FK ile 3.5 yıldır devam eden sözleşmemi tek taraflı fesih hakkımı kullanarak sonlandırmış bulunuyorum. İki taraf adına da hayırlısı olsun.''