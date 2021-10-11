Resmen duyurdu! Mustafa Sarıgül Meral Akşener'in yolunda
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamasının ardından Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de, "Başbakanlığa talibim" ifadelerini kullanarak olmayan makama talip oldu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Cumhurbaşkanlığına aday değilim, başbakanlığa adayım" sözlerinin ardından Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de, "Başbakanlığa talibim doğrusu bu" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz haftalarda olmayan makama talip olarak, "Cumhurbaşkanlığına aday değilim, başbakanlığa adayım" açıklamasında bulunmuştu.
Sarıgül de Akşener gibi başbakanlığa talip oldu
Akşener'in ardından, daha seçime girmeden istifa haberleriyle gündeme gelen TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'den de başbakanlık açıklaması geldi.
"Ben bir yere gittiğim zaten bana "Başbakan Sarıgül" diye tezahürat yapıyorlar." diyerek kendilerini pohpohlayanlardan cesaret bulan Sarıgül, "Ben de onlara teşekkür ediyorum. Başbakanlığa talibim doğrusu bu" ifadelerini kullandı.