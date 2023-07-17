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Spor Resmen bileti kesildi! Serdar Dursun takımdan ayrılıyor
Spor

Resmen bileti kesildi! Serdar Dursun takımdan ayrılıyor

Yeniakit Publisher
2023-07-17 19:53:00 -
Resmen bileti kesildi! Serdar Dursun takımdan ayrılıyor

Oynadığı futbol ile zaman zaman eleştirilerin odağı olan Serdar Dursun için teknik direktör İsmail Kartal kararını verdi. Takımdan ayrılmaya hazırlanan 31 yaşındaki milli futbolcu Serdar Dursun'a Bundesliga'dan sürpriz talip çıktı. İşte detaylar...

2021 yılında Almanya'nın Darmstadt 98 takımdan Fenerbahçe'ye bedelsiz bir şekilde transfer olan Serdar Dursun için transferde hareketli günler yaşanıyor. Fenerbahçe'ye yeni santraforların gelmesi ile birlikte forma şansını oldukça düşüren 31 yaşındaki deneyimli futbolcu Serdar Dursun takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

SERDAR DURSUN'A YOL GÖZÜKTÜ

Jorge Jesus yönetiminde takımda forma şansı bulmakta zorlanan ve sahada olduğu sürede ise performansı ile eleştirilerin odağı olan Serdar Dursun'a yol gözüktü. Yeni teknik direktör İsmail Kartal, Rusya'da düzenlenen kampın ardından kararını verdi ve Serdar Dursun'un takımdan gönderilmesini istedi. Umut Nayir'in takıma katılması ile birlikte Türk oyuncu rotasyonunu da sağlayan sarı-lacivertli ekip Serdar Dursun için gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.

TRANSFER İÇİN 1 MİLYON EURO YETERLİ

Berliner Kuriner'in haberine göre; Alman ekibi Herta Berlin deneyimli futbolcu Serdar Dursun'u kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Bundesliga ekibi Serdar Dursun'u 1 milyon euro bonservis bedeli ile transfer etmeye hazırlanıyor. Daha fazla süre alabileceği bir takıma transfer olmak isteyen oyuncu Herta Berlin'in teklifine sıcak bakıyor.
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BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon sarı-lacivertli forma ile tüm kulvarlarda 26 resmi maça çıkan Serdar Dursun bunların yalnızca 7'sinde ilk 11'de sahaya çıktı. 791 dakika oyunda kalan deneyimli santrafor 4 gol, 5 asist ile skora katkı sağladı.

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