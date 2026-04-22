Resmen başlıyor! Karadağ için AB yolunda kritik eşik

Karadağ’ın Avrupa Birliği üyeliği yolunda uzun süredir devam eden süreçte yeni bir sayfa açıldı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, Karadağ'ın AB'ye Katılım Anlaşması taslak çalışmalarının başlatılması kararı alındığını bildirdi.

“AB üyeliği yolunda önemli bir adım”

Kos, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Karadağ'ın AB içindeki yerinin artık şekillendiğini belirten Kos, "Bu, AB üyeliği yolunda önemli bir adım. Karadağ’ın kaydettiği ilerlemenin açık bir göstergesi ve reformların hızlandırılması yönünde bir teşvik niteliği taşıyor." ifadesini kullandı.

Marta Kos, AB üyesi ülkelerin bugün Karadağ'ın AB'ye Katılım Anlaşması'nın taslak çalışmalarını başlatma kararı aldığını duyurdu.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, 2013'ten bu yana ilk kez yeni bir genişleme süreci başladığına dikkati çekerek, Karadağ'ı tebrik etti.

Bunun AB'ye katılım yolunda önemli bir adım olduğunun altını çizen Costa, "Yeni Katılım Anlaşması'nı hazırlamak üzere Çalışma Grubu kurulmasına yönelik karar, kritik bir dönüm noktasıdır." görüşünü paylaştı.

2006 yılında bağımsızlığını kazanan Karadağ, 2008'de AB üyeliğine başvuruda bulunmuştu. Ülkeye 2010'da aday ülke statüsü verilirken, 2012'de katılım müzakereleri başlatılmıştı.