  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Özgür’ün kolladığı Özkan Yalım’a yaylım ateşi: Yandaş Deniz Zeyrek itiraf etmek zorunda kaldı İstanbul'da 100 bin aile için dev kura heyecanı başlıyor! TOKİ son tarihi ve saati yayınladı Sapkına hapis cezası Bakan Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile bir araya geldi... Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabul etti Süresiz nafaka kangreni bitiyor! Bakan Gürlek’ten tarihi rest NBA yıldızından anlamlı hareket! İsrail’e böyle tepki gösterdi Enerji krizine karşı yeni önlem “Yakıt Gözlemevi” AB'de enerji paniği CHP'li Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan görevden uzaklaştırıldı CHP’de metresten sonra akraba kontenjanı: Kadıköy Belediyesi de yandaş çiftliği çıktı
Resmen başlıyor! Karadağ için AB yolunda kritik eşik
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Avrupa Birliği (AB), Karadağ’ın üyelik sürecinde yeni bir aşamaya geçilmesi yönünde karar aldı.

Karadağ’ın Avrupa Birliği üyeliği yolunda uzun süredir devam eden süreçte yeni bir sayfa açıldı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, Karadağ'ın AB'ye Katılım Anlaşması taslak çalışmalarının başlatılması kararı alındığını bildirdi.

 

“AB üyeliği yolunda önemli bir adım”

Kos, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Karadağ'ın AB içindeki yerinin artık şekillendiğini belirten Kos, "Bu, AB üyeliği yolunda önemli bir adım. Karadağ’ın kaydettiği ilerlemenin açık bir göstergesi ve reformların hızlandırılması yönünde bir teşvik niteliği taşıyor." ifadesini kullandı.

 

Marta Kos, AB üyesi ülkelerin bugün Karadağ'ın AB'ye Katılım Anlaşması'nın taslak çalışmalarını başlatma kararı aldığını duyurdu.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, 2013'ten bu yana ilk kez yeni bir genişleme süreci başladığına dikkati çekerek, Karadağ'ı tebrik etti.

 

Bunun AB'ye katılım yolunda önemli bir adım olduğunun altını çizen Costa, "Yeni Katılım Anlaşması'nı hazırlamak üzere Çalışma Grubu kurulmasına yönelik karar, kritik bir dönüm noktasıdır." görüşünü paylaştı.

2006 yılında bağımsızlığını kazanan Karadağ, 2008'de AB üyeliğine başvuruda bulunmuştu. Ülkeye 2010'da aday ülke statüsü verilirken, 2012'de katılım müzakereleri başlatılmıştı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Şizofren

türkiye avrupa birliğine girse en çok şeytan israil sevinir... . yavaş yavaş tam gevurlaşırız..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23