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Gündem Resmen açıklandı! Marmaray sefer saatlerinde yeni dönem
Gündem

Resmen açıklandı! Marmaray sefer saatlerinde yeni dönem

TCDD’den yapılan açıklamayla, İstanbul'un ana omurgası Marmaray'da hafta sonu sefer saatleri uzatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-29 15:15:00 -
Resmen açıklandı! Marmaray sefer saatlerinde yeni dönem

 YENİ AKİT  ANKARA 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla İstanbul'un ana omurgası Marmaray'da hafta sonu sefer saatleri uzatıldı.

Milyonlarca kişiye hizmet veren Marmaray’da hafta sonu sefer saatleri uzatıldığı açıklandı. TCDD’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

“İstanbul'un ana omurgası Marmaray'da hafta sonu sefer saatleri uzatıldı. 747 milyonu aşkın yolcuya hizmet veren Marmaray'da 2022 yılında yaklaşık 157 milyon yolcu taşınması hedefleniyor. Istanbul trafiğine nefes aldıran Marmaray seferleri Cumayı Cumartesiye bağlayan ve Cumartesiyi Pazara bağlayan gecelerde 30'ar dakikalık aralıkla, Gebze' den Halkalı' ya son sefer saati 01.20, Halkali dan Gebze'ye son sefer saati 01.28 olarak gerçekleşecek.”

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