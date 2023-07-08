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Ekonomi Resmen açıklandı! İşte yeni yaşlılık ve engelli aylıkları
Ekonomi

Resmen açıklandı! İşte yeni yaşlılık ve engelli aylıkları

Yeniakit Publisher
2023-07-08 11:14:00 -
Resmen açıklandı! İşte yeni yaşlılık ve engelli aylıkları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlı aylığının 2.348 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli aylığının 1.874 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığının 2.811 TL'ye yükseldiğini duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrası sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artırdıklarını belirterek, bu kapsamda yaşlı aylığının 2.348 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli aylığının 1.874 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığının 2.811 TL'ye yükseldiğini açıkladı.

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