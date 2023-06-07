Resmen açıklandı! Galatasaray’da flaş Okan Buruk kararı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, takımı şampiyonluğa ulaştıran teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesindeki opsiyonunu kullandı ve 2024'e kadar mukavelesinin uzatıldığını TFF'ye bildirdi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, takımı şampiyonluğa ulaştıran teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesindeki opsiyonunu kullandı ve 2024'e kadar mukavelesinin uzatıldığını TFF'ye bildirdi.
Geçtiğimiz yaz takımı teknik direktör Okan Buruk'a emanet eden Galatasaray, 49 yaşındaki çalıştırıcıyla 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Sarı-kırmızılılardaki ilk senesinde şampiyon olan Okan Buruk'un, sözleşmesindeki opsiyon kullanıldı.