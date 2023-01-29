Resmen açıklandı! Berisha'dan Fenerbahçe'ye dev piyango...

Fenerbahçe, Mergim Berisha transferi ile kasasını doldurmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak istenilen performansı veremeyince Almanya Bundesliga ekiplerinden Augsburg'a kiralanan tecrübeli oyuncuya dair açıklama geldi. Augsburg Sportif Direktörü Stefan Reuter, Mergim Berisha'nın bonservisinin alınmasıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak istenilen performansı veremeyince kadro rotasyonunda yer almayan Mergim Berisha, Augsburg'a kiralanmıştı. Akşam'a göre; Alman yıldız gerek oynadığı oyunla gerek takım rotasyonuna ayak uydurmasıyla Bundesliga ekibinin dikkatini çekti.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında kadroda düşünmemesi sonrası tecrübeli oyuncu Augburg'a kiralamıştı. Oynadığı oyunla dikkatleri üzerine çeken deneyimli oyuncuyla ilgili Augsburg Sportif Direktörü konuştu. BR24'e konuşan Reuter, yaptığı açıklamada "Berisha önemli bir oyuncu. Sezon sonuna kadar kiralık oynuyor ancak başka kulüpler de kendisini istiyor. Zamanlamaya dikkat ediyoruz. Bunu takip eden sadece ben değilim, kulüpte Berisha'nın bonservisinin alınmasıyla ilgili tetikte olan birçok kişi var." ifadelerini kullandı.

Oynadığı oyunla dikkatleri üzerine çeken tecrübeli oyuncuya Bundesliga'dan başka taliplerde var. Bu noktada son söz Sarı-lacivertli kulübe kalıyor. Farklı tekliflerle gelinmesi durumunda Fenerbahçe yetkilileri yüksek olan teklifi değerlendirecek gibi gözüküyor. Alman futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro.