İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İşimi yapamadığımı düşündüğüm an bir dakika koltukta kalan namussuzdur. Benim görevim gece ikide üçte resmi gazetede çıkacak bir haberle biter benim işim bu kadar.” açıklamasında bulununca gözler Resmi Gazete atama kararlarına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan bugünkü Resmi Gazete kararlarına göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte Resi Gazete atamaları! Bugünkü Resmi Gazete atama kararları.