Mehter’e tepki gösterenlere bizzat Osmanlı Hanedan üyesinden cevap! “1917 yılında Alman İmparatoru da Mehter Marşı ile karşılanmıştı”
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türk tarihi düşmanlarının NATO toplantısına renk ve güzellik katan Mehter Marşı’na yönelik eleştirilerine bizzat Osmanlı Hanedanından karşılık geldi.
Konuya ilişkin sosyal medya platformundan Alman İmparatoru 2. Wilhelm’in Mehter Marşlarıyla karşılandığı tarihi videoyla paylaşım yapan Hanedan üyesi Orhan Osmanoğlu, “1917 yılında Alman İmparatoru II. Wilhelm, İstanbul’u ziyaret ettiğinde dönemin Harbiye Nazırı Enver Paşa tarafından Mehter Marşı ve yeniçeri kıyafetli merasim birliğiyle karşılandı. Bugün ‘NATO toplantısında mehter neden vardı?’ diye eleştirenler, tarihe de dönüp baksın. Enver Paşa’yı ve Enverciliği savunanların da bu tarihi gerçeği hatırlamasında fayda var. Mehter, bir siyasi görüşün değil, Türk tarihinin ve devlet geleneğinin simgelerinden biridir” görüşünü kaydetti.