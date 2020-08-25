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Ekonomi Resen emeklilikte ikramiye farkı ödenir mi?
Ekonomi

Resen emeklilikte ikramiye farkı ödenir mi?

Sosyal Güvenlik ve Emeklilik Uzmanı, Murat Özdamar, sizlerden gelen "Resen emeklilikte ikramiye farkı ödenir mi?" sorunu cevapladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 10:25:00 -
Resen emeklilikte ikramiye farkı ödenir mi?

¥ Soru: Ben memurum. Kasım ayında 65 yaşımı dolduruyorum. Kasım ayını beklersem resen emekli oluyorum. Şimdi kendi rızamla emekli olsam kaybım olur mu? Cemil N. 

¥ Cevap: 65 yaşına gelince resen emekli olanlara, sonraki dönemdeki memur maaş katsayı artışına bağlı oluşan fark kadar yani emekli zammı oranı nispetince ikramiye farkı ödenir. Bu nedenle resen emekliliği beklemeniz menfaatinize olur. Çünkü ocak 2021’de yaklaşık yüzde 4-5 kadar ikramiye farkı alacağınız olur. Kendiniz istekle emekli olsanız bu fark ödemesi söz konusu olmaz. 

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