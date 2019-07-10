Reporting Matters’ta iyi uygulama olarak yer aldı

Vodafone Türkiye, bu yıl 25 şirketin sürdürülebilirlik raporunun değerlendirildiği Reporting Matters kataloğunda ‘Önemlilik’, ‘Stratejik İşbirlikleri’, ‘Rapor İçi Dolaşım ve Akış’, ‘Etkileyici Tasarım’ başlıklarında iyi uygulama olarak yer aldı.

Şeffaf ve hesap verebilir

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, 2018 yılı raporunda şirketin gelecek stratejik çalışmalarına yön verecek çerçeveyi uluslararası standartlarda önceliklendirme analiziyle geliştirdiklerini belirtti. Süel, “Öncelikli stratejik odak alanlarımızı Vodafone Sürdürülebilir İş Stratejisi’ne uygun olarak belirledik ve performansımızı şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda paylaşarak güvence altına aldık. Her yıl daha da iyileştirdiğimiz sürdürülebilirlik raporlarımızla sektörün prestijli yayınlarından Reporting Matters kataloğunda iyi uygulama olarak yer almaktan mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

2017’den bu yana Türkiye’de

‘Reporting Matters’ metodolojisi, 2017’den bu yana Türkiye’de uygulanıyor. Metodolojiyle şirketlerin raporları İlkeler, İçerik ve Deneyim olmak üzere üç ana kriter ve 18 alt ölçüte göre değerlendiriyor. Bu çalışmayla raporlama trendlerinin ortaya çıkarılması, şirketlerin yaptıkları raporlamada kalite ve etkinliğin artırılması, iyi uygulama örneklerinin paylaşılması ve yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Reporting Matters, 2013’ten beri küresel çapta başarıyla uygulanıyor, olumlu neticeler veriyor.