  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Rennes'e Şampiyonlar Ligi bileti

Yeniakit Publisher
2020-08-12 00:23:34 -
Rennes'e Şampiyonlar Ligi bileti

İSTANBUL (AA) - Fransa temsilcisi Rennes, UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistlerin belli olmasının ardından gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkı kazandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselen Inter, Manchester United, Shakhtar Donetsk ve Sevilla, liglerinde geride kalan sezon aldıkları sonuçlarla UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı elde etmişti.

Bu takımların UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselmesiyle ülke klasmanında beşinci sırada yer alan Fransa'nın lig üçüncüsüne "Devler Ligi" yolu açılmış oldu.

Geçen sezon Fransa ligini üçüncü sırada tamamlayan Rennes, 2020-2021 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda yer alacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FOX TV'de rezalet paçadan akıyor! 'Yaparsın Aşkım' adlı programda skandal görüntüler
Gündem

FOX TV'de rezalet paçadan akıyor! 'Yaparsın Aşkım' adlı programda skandal görüntüler

Yahudi medya patronu Rupert Murdoch’un sahibi olduğu FOX TV’de yayınlanan sözde yarışma programı “Yaparsın Aşkım”da erkek yarışmacılar kadın..
Quaresma'ya sürpriz talip
Spor

Quaresma'ya sürpriz talip

TFF 1. Lig ekibi Altay'da yönetim Kasımpaşa'dan ayrılan ve çalışmalarını sürdüren Ricardo Quaresma'nın peşine düştü.
Yunan telsizinden gelen uyarıya Mehmetçik böyle cevap verdi!
Gündem

Yunan telsizinden gelen uyarıya Mehmetçik böyle cevap verdi!

Yunan donanması telsizinden Türk donanmasına yapılan uyarıya Mehmetçik telsiz üzerinden mehter marşı dinletti.
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı