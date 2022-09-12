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Spor Rennes - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Spor

Rennes - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi grup maçında deplasmanda Rennes ile karşılaşacak. İşte maçın detayları..

Yeniakit Publisher
2022-09-12 17:25:00 -
Rennes - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?


Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B grubu ikinci maçında deplasmanda Fransız ekibi Rennes ile karşı karşıya gelecek.

Sarı lacivertliler grupta oynadığı ilk maçta Dinamo Kiev'i evinde 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.Rennes ise gruptaki ilk maçında AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup ederek 3 puan aldı.

3 puanlı iki takımın kaşı karşıya geleceği maç öncesi temsilcimiz Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor.Jorge Jesus yönetiminde Lig'de ve Avrupa'da zirveyi hedefleyen Fenerbahçe'de parola mutlak galibiyet.

Rennes - Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak sorusu futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı.Peki Rennes - Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevabı..

Rennes - Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak?

Rennes - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı 15 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak.Mücadele EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.

 


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