Renkli oyun kumlarında ölümcül asbest bulundu!

Avustralya’da bazı renkli oyun kumlarında tremolit türü asbest tespit edilmesi üzerine başkent Canberra’da 70 okulda eğitime ara verildi.

Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC), renkli kumlardan alınan numunelerin laboratuvar testlerinde tremolit türü asbest tespit etti.

Komisyon, asbestin bu türünün havada yayılma veya solunma riskinin düşük olduğunu ancak yine de risk oluşturabileceğini belirterek, ürünlerin geri çağrılması için duyuru yayımladı.

Komisyonun, okullarda kullanılan renkli kumların 2020-2025 yıllarında Avustralya'daki perakendecilerden alındığını açıklaması üzerine Avustralya Başkent Bölgesi (ACT) Eğitim Bakanlığı, ürünlerin tespiti için 14 Kasım'da 8'i kısmi olmak üzere 24 okul ve 6 anaokulunu kapattı.

Avustralya'da faaliyet gösteren iki büyük perakende zincirinin, güvenlik gerekçesiyle 4 ek ürün için daha geri çağırma duyurusu yayımlaması üzerine ACT hükümeti, 70 devlet okulunu daha kapatma kararı aldı.

Yeni Zelanda'da da söz konusu kumların bulunduğu bazı okullar, önlem amacıyla kapatıldı, 200'den fazla okul ile çocuk bakım merkezi, Eğitim Bakanlığından tavsiye istedi.

Tehlikeli mineral asbestin liflerinin solunması veya yutulması, kansere yol açabiliyor.