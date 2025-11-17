İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Umre'ye gitti
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın sessiz sedasız Umre ibadetini tamamlayıp Türkiye’ye döndüğü ortaya çıktı. Tugay’ın Umre ziyareti akıllara CHP’li ırkçı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın kuru şovunu getirdi.
Okulların ara tatile girmesiyle birlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay izne çıktı. Tugay’ın, ailesi ile vakit geçirdiği düşünülürken Umre ibadetini gerçekleştirmek için kutsal topraklara gittiği ortaya çıktı.
Türkiye’de döndü
Tugay üç gün kutsal topraklarda kaldı. Mekke’de Kabe’yi ve Medine’De, Kainatın Efendisi Hazreti Muhammed Mustafa aleyhisselatu vesselam’ın mübarek kabrini ziyaret etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, ibadetini tamamlayıp yurda döndü.
Akıllara Tanju geldi
CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yurt dışı yasağı konulduğunda, “Umreye gidecektim” diyerek doğruluğu tartışmalı bir açıklama yapmıştı. İbadet iddiasıyla işi şova döken Özcan, “AK Parti iktidarının ibadetini engellediği” yönünde algı operasyonu yapmaya çalıştırmış, her işte olduğu gibi bunu da eline yüzüne bulaştırmıştı.
Özcan’ın sözde Umre ziyareti için ortalığı kaldırırken, Cemil Tugay’ın sessiz sedasız kutsal topraklara gidip dönmesi ise dikkatlerden kaçmadı.
