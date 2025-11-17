  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Vicdansız maganda eşi ve bebeğinin yanında saldırdı! Ters yönden gelen gözü dönmüş sürücü trafikte terör estirdi

Muhalefet karalar bağlayacak! Avrupa'dan Erdoğan itirafı

Türklerin kabusu Katarina, Yunanistan’da kriz çıkardı: Biri bu kadını durdursun

Bu ülke ne hale geldi böyle! Hasan Can Kaya, Hz. İsa (a.s) ile dalga geçti!

Kilisede ahlak dersi veren Sapık papaz Trump’ın “Manevi Danışmanı” Çıktı! 12 Yaşındaki Kıza İstismardan Yargılanan Rahip Morris’e komik ceza

Bangladeş’te tarihi karar: Eski Başbakan Hasina’ya idam cezası

Milli banliyö treni raylara indi

Mekke–Medine yolunda Facia! En az 42 kişi öldü

Gazze'de çadırları şimdi de lağım suları bastı!

Hindistan’dan itiraf ve Erdoğan övgüsü! “Krizi lehine çevirdi”
Siyaset İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Umre'ye gitti
Siyaset

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Umre'ye gitti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Umre'ye gitti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın sessiz sedasız Umre ibadetini tamamlayıp Türkiye’ye döndüğü ortaya çıktı. Tugay’ın Umre ziyareti akıllara CHP’li ırkçı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın kuru şovunu getirdi.

Okulların ara tatile girmesiyle birlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay izne çıktı. Tugay’ın, ailesi ile vakit geçirdiği düşünülürken Umre ibadetini gerçekleştirmek için kutsal topraklara gittiği ortaya çıktı.

Türkiye’de döndü

Tugay üç gün kutsal topraklarda kaldı. Mekke’de Kabe’yi ve Medine’De, Kainatın Efendisi Hazreti Muhammed Mustafa aleyhisselatu vesselam’ın mübarek kabrini ziyaret etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, ibadetini tamamlayıp yurda döndü.

 

Akıllara Tanju geldi

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yurt dışı yasağı konulduğunda, “Umreye gidecektim” diyerek doğruluğu tartışmalı bir açıklama yapmıştı. İbadet iddiasıyla işi şova döken Özcan, “AK Parti iktidarının ibadetini engellediği” yönünde algı operasyonu yapmaya çalıştırmış, her işte olduğu gibi bunu da eline yüzüne bulaştırmıştı.

Özcan’ın sözde Umre ziyareti için ortalığı kaldırırken, Cemil Tugay’ın sessiz sedasız kutsal topraklara gidip dönmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

AK Partili Üyeden CHP'ye veryansın! Video kısa zamanda viral oldu
AK Partili Üyeden CHP'ye veryansın! Video kısa zamanda viral oldu

Gündem

AK Partili Üyeden CHP'ye veryansın! Video kısa zamanda viral oldu

Bu da oranın CHP'si... Firavun kıyafetiyle adaylık mitingi yaptılar
Bu da oranın CHP'si... Firavun kıyafetiyle adaylık mitingi yaptılar

Dünya

Bu da oranın CHP'si... Firavun kıyafetiyle adaylık mitingi yaptılar

Dikkat dağıtmak için ne yapacaklarını şaşırdı! CHP’lilerden şimdi de korsan stüdyo
Dikkat dağıtmak için ne yapacaklarını şaşırdı! CHP’lilerden şimdi de korsan stüdyo

Gündem

Dikkat dağıtmak için ne yapacaklarını şaşırdı! CHP’lilerden şimdi de korsan stüdyo

CHP’nin komisyondaki 'İmamoğlu sandığı'na sosyal medyadan olay yorum: Sandık olmamış! Ekrem’e kasa daha yakışırdı
CHP’nin komisyondaki 'İmamoğlu sandığı'na sosyal medyadan olay yorum: Sandık olmamış! Ekrem’e kasa daha yakışırdı

Gündem

CHP’nin komisyondaki 'İmamoğlu sandığı'na sosyal medyadan olay yorum: Sandık olmamış! Ekrem’e kasa daha yakışırdı

Erdoğan dönüştürmüştü CHP yine batırıyor! İstanbul’da şimdi de çamurlu su rezaleti
Erdoğan dönüştürmüştü CHP yine batırıyor! İstanbul’da şimdi de çamurlu su rezaleti

Gündem

Erdoğan dönüştürmüştü CHP yine batırıyor! İstanbul’da şimdi de çamurlu su rezaleti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savaş uçaklarını kaçırma girişimi: Kariyerlerini yakan Pilotlara servet teklif ettiler! Rusya: Açık bir provokasyon
Dünya

Savaş uçaklarını kaçırma girişimi: Kariyerlerini yakan Pilotlara servet teklif ettiler! Rusya: Açık bir provokasyon

Rusya kariyerlerini bile yakan İngiliz ve Ukraynalı iki ajanın son girişimini “Batı istihbaratının açık bir provokasyonu” olarak nitelendiri..
Emekli için seyyanen zam çıkışı: Asgari ücretin altında kalmaması hakkında işte masadaki konu başlıkları
Ekonomi

Emekli için seyyanen zam çıkışı: Asgari ücretin altında kalmaması hakkında işte masadaki konu başlıkları

Türkiye Emekliler Derneği'nden emekliler için seyyanen zam talebi geldi. TÜED yayınladı! Derneğin başkanlar kurulu Ankara'da masada toplanar..
Çok kötü haber: Türk gemisi İHA'larla vuruldu
Gündem

Çok kötü haber: Türk gemisi İHA'larla vuruldu

Ukrayna'nın güneyindeki Odessa bölgesinde Türk gemisi İHA'larla hedef alındı. Gemide saldırı sonrasında yangın çıktı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23