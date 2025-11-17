Almanya İsrail’e silah kısıtlamalarını kaldırdı

İsrail’in Merkava tanklarında kullanılan Alman yapımı tahrik sistemleri, Gazze savaşında ateşkesin başlamasından beş hafta sonra yeniden kriz bölgesine ihraç edilebilir. Şansölye Friedrich Merz (CDU) hükümeti, daha önce tartışmalı olan kararını geri aldı.

Ağustos ayından bu yana yürürlükte olan İsrail’e askeri teçhizat ihracatına yönelik kısıtlamalar 24 Kasım’dan itibaren kaldırılacak ve Alman hükümeti, bundan sonra başvuruları tek tek vaka bazında değerlendirecek. Hükümet sözcüsü Stefan Kornelius, Pazartesi günü Berlin’de yaptığı açıklamada, bunun İsrail’e yönelik tüm başvuruların otomatik olarak onaylanacağı anlamına gelmediğini vurguladı.

Kornelius, Gazze’de 10 Ekim’de yürürlüğe giren ve son haftalarda istikrara kavuşan ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

İlk olarak 8 Ağustos’ta alınan karar, önemli diplomatik gerginliklere yol açmıştı. O dönemde Federal Şansölye Friedrich Merz, Gazze savaşında kullanılabilecek askeri teçhizatın İsrail’e ihracatı için hiçbir lisans verilmemesini emretmişti.

İSRAİL BÜYÜKELÇİSİ ALMAN HÜKÜMETİNE BAŞVURDU

Merz'in tek taraflı adımı özellikle CDU/CSU içinde ciddi bir rahatsızlık oluşturdu. Focus'un haberine göre, Şansölye bu kararı SPD'li Şansölye Yardımcısı Lars Klingbeil ile birlikte almış olmasına rağmen, CSU ve Federal Meclis'teki CDU/CSU parlamento grubu liderliğiyle koordine etmemişti.

İsrail, Almanya'nın ihracat kısıtlamalarını sert bir dille eleştirdi.

Başbakan Netanyahu Almanya'yı bu kararla Hamas'ı teröründen dolayı ödüllendirmekle suçladı. İsrail Büyükelçisi Ron Prosor geçen hafta dpa'ya verdiği mülakatta ateşkesin ihracat kısıtlamalarının kaldırılması için bir fırsat olarak kullanılması çağrısında bulundu. Prosor, İsrail'in kendini savunma hakkına sahip olduğuna dair "güzel sözlerin" yeterli olmadığını belirtti. "Ancak İsrail bunu yapacak araçlara sahip değilse, bu sorunlu bir durumdur."

Almanya'nın savaş sırasında İsrail'e yönelik silah ihracatı politikası özel ilkelere dayanıyor. Alman hükümetinin ihracat yönergeleri prensip olarak savaş ve kriz bölgelerine savunma teçhizatı sevkiyatını yasaklıyor. Ancak İsrail bu konuda bir istisna teşkil ediyor: Alman Nazi yönetimi altında altı milyon Yahudi'nin öldürülmesi göz önünde bulundurulduğunda, İsrail'in güvenliği Almanya için bir devlet meselesi olarak görülüyor.

7 EKİM'DEN SONRA: ARTAN SİLAH İHRACATI

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e yönelik terör saldırısının ardından Alman hükümeti dayanışma göstermek amacıyla silah ihracatını arttırdı. Şansölye Olaf Scholz (SPD) hükümeti döneminde, 6 Mayıs 2025'te hükümetin sona ermesine kadar neredeyse yarım milyar euro değerinde ihracat lisansı verildi. Merz yönetimindeki hükümet de İsrail'e askeri teçhizat ihracatını az da olsa sürdürdü.

Bu arada Nikaragua, Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda Almanya'yı soykırıma yardım ve yataklık etmekle suçlayan bir dava açtı.

Kornelius, Almanya'nın bölgede kalıcı barış için çalışmaya devam edeceğini ve Gazze'deki halkı hem malzeme hem de yeniden yapılanma konusunda destekleyeceğini vurguladı.