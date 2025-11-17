  • İSTANBUL
Son Haberler

#1
Foto - Bursa'dan derin bir oh çektiren haber

Edinilen bilgiye göre, Yenişehir ilçesine bağlı Yarhisar köyünde epilepsi hastası olduğu öğrenilen İsmail Kaya (34), dün sabah erken saatlerde mantar toplamak için Bilecik merkeze bağlı Hasandere köyüne gitti.

#2
Foto - Bursa'dan derin bir oh çektiren haber

Traktörünü köye yakın bir noktaya bırakan Kaya, ormanlık alana girdikten bir süre sonra rahatsızlandı. Saat 13.30 sıralarında ağabeyini arayarak kendisini iyi hissetmediğini ve telefonunun şarjının bitmek üzere olduğunu söyleyen Kaya'dan bu konuşmanın ardından haber alınamadı.

#3
Foto - Bursa'dan derin bir oh çektiren haber

Yakınlarının ihbarı üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Jandarma, AFAD, arama-kurtarma timleri ve iz takip köpeklerinden oluşan 96 kişilik ekip hemen bölgeye sevk edildi. Engebeli ve yoğun bitki örtüsüne sahip ormanlık alanda aramalar gece boyunca sürdürüldü.

#4
Foto - Bursa'dan derin bir oh çektiren haber

Arama çalışmalarının hızlandırılması amacıyla bölgeye İnsansız Hava Aracı (İHA) da gönderildi. Toplam 139 kişiyle hem karadan hem havadan kapsamlı bir tarama gerçekleştirildi. Ekipler Kaya'nın bulunabileceği tüm güzergâhları tek tek incelerken, çevredeki köylerde de araştırma yapıldı.

#5
Foto - Bursa'dan derin bir oh çektiren haber

Yoğun çalışmalar sonunda sevindirici haber akşam saatlerinde geldi. İsmail Kaya, Yenişehir ilçesine bağlı Gökçesu köyünde yaşayan Halil Yalçın'ın evinde sağ olarak bulundu.

Türkiye’de doktorların şartlarını beğenmedi Almanya’da dönercilik yapıyor
Gündem

Türkiye’de doktorların şartlarını beğenmedi Almanya’da dönercilik yapıyor

Avrupa’nın “güllük gülistanlık” gösterilen hayat şartları, Türkiye’de iyi eğitim almış gençlerin zihnini bulandırmaya devam ederken, yeni bi..
İBB itirafçısı: Nagehan Alçı ile Murat Ongun otel odasında 5-6 saat görüştü… Alçı: 5-6 değil 1-2 saat kaldık! Bilsem asla gitmezdim!
Gündem

İBB itirafçısı: Nagehan Alçı ile Murat Ongun otel odasında 5-6 saat görüştü… Alçı: 5-6 değil 1-2 saat kaldık! Bilsem asla gitmezdim!

İBB iddianamesinde bir itirafçı, Gazeteci Nagehan Alçı için Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun ile otelde 5-6 saatlik görüşme yaptığı iddiasında..
Cemal Enginyurt’tan Ekrem İmamoğlu'na: "Zıvanadan Çıktı!" Nedim Şener "Haklı galiba!" diye paylaştı.
Gündem

Cemal Enginyurt’tan Ekrem İmamoğlu'na: “Zıvanadan Çıktı!" Nedim Şener “Haklı galiba!” diye paylaştı.

Gazeteci Nedim Şener, CHP Milletvekili Cemal Enginyurt’un siyasi söylem ve eylemlerindeki "dönüşümü" eleştiren bir video yayınladı. Videoda ..
Savaş uçaklarını kaçırma girişimi: Kariyerlerini yakan Pilotlara servet teklif ettiler! Rusya: Açık bir provokasyon
Dünya

Savaş uçaklarını kaçırma girişimi: Kariyerlerini yakan Pilotlara servet teklif ettiler! Rusya: Açık bir provokasyon

Rusya kariyerlerini bile yakan İngiliz ve Ukraynalı iki ajanın son girişimini “Batı istihbaratının açık bir provokasyonu” olarak nitelendiri..
Hristodulidis, yine haddini aştı: İki devletli çözümü hazmedemedi! Erdoğan’a küstah çağrı
Dünya

Hristodulidis, yine haddini aştı: İki devletli çözümü hazmedemedi! Erdoğan’a küstah çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs'ta "en gerçekçi çözümün Ada'da iki devletin bir arada var olması" yönündeki kesin ifadeleri, Güney Kıbrıs Ru..
Yürekleri dağlayan haber geldi! Şehit oldular
Dünya

Yürekleri dağlayan haber geldi! Şehit oldular

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 72 saat içinde 17 kişinin cenazesinin getirildiğini ve 7 Ekim 2023'ten bu yana öle..
