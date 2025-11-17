  • İSTANBUL
Dünya Siyonist katil bakan üç buçuk atıyor: BM'deki oylama endişelendirdi!
Dünya

Siyonist katil bakan üç buçuk atıyor: BM'deki oylama endişelendirdi!

Katil İsrail'in Miras Bakanı Amihai Eliyahu, ABD tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunulan Gazze tasarısı nedeniyle endişeli olduklarını duyurdu.

Daha önce Gazze'ye nükleer bomba atılması tehdidiyle gündeme gelen İsrailli Bakan, bir radyo programında BMGK'da yapılacak oylamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in partisi Yahudi Gücü üyesi Eliyahu, "Çok endişeliyim. Bu, iyi bir karar değil." ifadelerini kullandı.

Filistin halkının varlığını inkar eden Eliyahu, "Filistin halkı" ifadesinin uydurma olduğunu ve Filistin Devleti'nin kurulamayacağını savundu.

Eliyahu, işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesi fikrinin gerçekçi olup olmadığına ilişkin bir soruya, "2000 yıl sonra bir devlet kurmak gerçekçi miydi? Gerçekçi değildi, ama biz hayal kuran bir halkız." şeklinde yanıt verdi.

İsrail'in topraklarını genişleteceğini öne süren Eliyahu, adım adım bunu gerçekleştirmek için çalıştıklarını söyledi.

Eliyahu, işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesi durumunda Filistinlilerin nerede yaşayacağı yönündeki soru üzerine ise "Porto Riko'daki gibi farklı yönetim sistemleri var. İsrail'deki Yahudi çoğunluğu kimsenin engellemesine izin vermeyeceğim." iddiasında bulundu.

Aşırı sağcı Bakan Eliyahu, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere yönelik 2 yıllık soykırımının başlarında abluka altındaki Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri olduğunu söylemesiyle gündeme gelmişti.

Gazze'deki Filistinlilerin başka ülkelere sürgün edilmesini isteyen Eliyahu, bölgenin tamamen işgal ve ilhak edilmesini, İsrail'in yoğun saldırıları sırasında insani felaketi derinleştirmek için insani yardım girişinin tamamen durdurulmasını savunmuştu.

İsrail Batı Yaka'da 15 yaşındaki bir çocuğu katletti
İsrail Batı Yaka'da 15 yaşındaki bir çocuğu katletti

Dünya

İsrail Batı Yaka'da 15 yaşındaki bir çocuğu katletti

Almanya’dan bir ‘At yalanı, İsrail öpsün inananı’ kararı daha! Dünya ile eğleniyorlar
Almanya’dan bir ‘At yalanı, İsrail öpsün inananı’ kararı daha! Dünya ile eğleniyorlar

Dünya

Almanya’dan bir ‘At yalanı, İsrail öpsün inananı’ kararı daha! Dünya ile eğleniyorlar

Seçimi Kaybeden New York Belediye Başkanı soluğu İsrail’de aldı
Seçimi Kaybeden New York Belediye Başkanı soluğu İsrail’de aldı

Gündem

Seçimi Kaybeden New York Belediye Başkanı soluğu İsrail’de aldı

Savaş uçaklarını kaçırma girişimi: Kariyerlerini yakan Pilotlara servet teklif ettiler! Rusya: Açık bir provokasyon
Dünya

Savaş uçaklarını kaçırma girişimi: Kariyerlerini yakan Pilotlara servet teklif ettiler! Rusya: Açık bir provokasyon

Rusya kariyerlerini bile yakan İngiliz ve Ukraynalı iki ajanın son girişimini “Batı istihbaratının açık bir provokasyonu” olarak nitelendiri..
Emekli için seyyanen zam çıkışı: Asgari ücretin altında kalmaması hakkında işte masadaki konu başlıkları
Ekonomi

Emekli için seyyanen zam çıkışı: Asgari ücretin altında kalmaması hakkında işte masadaki konu başlıkları

Türkiye Emekliler Derneği'nden emekliler için seyyanen zam talebi geldi. TÜED yayınladı! Derneğin başkanlar kurulu Ankara'da masada toplanar..
Çok kötü haber: Türk gemisi İHA'larla vuruldu
Gündem

Çok kötü haber: Türk gemisi İHA'larla vuruldu

Ukrayna'nın güneyindeki Odessa bölgesinde Türk gemisi İHA'larla hedef alındı. Gemide saldırı sonrasında yangın çıktı.
