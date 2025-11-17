Siyonist katil bakan üç buçuk atıyor: BM'deki oylama endişelendirdi!

Daha önce Gazze'ye nükleer bomba atılması tehdidiyle gündeme gelen İsrailli Bakan, bir radyo programında BMGK'da yapılacak oylamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in partisi Yahudi Gücü üyesi Eliyahu, "Çok endişeliyim. Bu, iyi bir karar değil." ifadelerini kullandı.

Filistin halkının varlığını inkar eden Eliyahu, "Filistin halkı" ifadesinin uydurma olduğunu ve Filistin Devleti'nin kurulamayacağını savundu.

Eliyahu, işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesi fikrinin gerçekçi olup olmadığına ilişkin bir soruya, "2000 yıl sonra bir devlet kurmak gerçekçi miydi? Gerçekçi değildi, ama biz hayal kuran bir halkız." şeklinde yanıt verdi.

İsrail'in topraklarını genişleteceğini öne süren Eliyahu, adım adım bunu gerçekleştirmek için çalıştıklarını söyledi.

Eliyahu, işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesi durumunda Filistinlilerin nerede yaşayacağı yönündeki soru üzerine ise "Porto Riko'daki gibi farklı yönetim sistemleri var. İsrail'deki Yahudi çoğunluğu kimsenin engellemesine izin vermeyeceğim." iddiasında bulundu.

Aşırı sağcı Bakan Eliyahu, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere yönelik 2 yıllık soykırımının başlarında abluka altındaki Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri olduğunu söylemesiyle gündeme gelmişti.

Gazze'deki Filistinlilerin başka ülkelere sürgün edilmesini isteyen Eliyahu, bölgenin tamamen işgal ve ilhak edilmesini, İsrail'in yoğun saldırıları sırasında insani felaketi derinleştirmek için insani yardım girişinin tamamen durdurulmasını savunmuştu.