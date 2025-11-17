  • İSTANBUL
Erdoğan dönüştürmüştü CHP yine batırıyor! İstanbul'da şimdi de çamurlu su rezaleti
Gündem

Erdoğan dönüştürmüştü CHP yine batırıyor! İstanbul’da şimdi de çamurlu su rezaleti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi
Erdoğan dönüştürmüştü CHP yine batırıyor! İstanbul’da şimdi de çamurlu su rezaleti

Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı olduğu dönemde büyük bir atılım yapan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) geçmişini mumla arıyor. 2019’da CHP’ye geçen İBB, İSKİ’yi de ihmal etti. Bugünlerde birçok yerde evlerdeki musluktan artık çamurlu su akıyor.

CHP zihniyetinin belediyeleri yönetemediğinin yeni bir kanıtı daha günyüzüne çıktı.  Bugünlerde İstanbul’un birçok yerinde evlerdeki musluklardan çamurlu su akıyor.

CHP döneminde büyük sorunlar yaşayan İstanbullular, Recep Tayyip Erdoğan’ın İBB Başkanı seçilmesiyle rahatlamış ve kentin sorunları bir bir çözülmüştü.

Çözülen en önemli sorunlardan biri de su meselesi olmuştu. Bidonlarla çeşme çeşme dolaşan İstanbullular Erdoğan’ın yaptığı yatırımlarla suya kavuşmuştu.

25 yıl sonra yeniden CHP’ye geçen İstanbul’da çalışma olmayınca, yatırım yapılmayınca sorunlar da bir bir ortaya çıkmaya başladı.

Su sorunu da bunlardan biri oldu.  İSKİ Genel Kurulu'nda, kentte musluklardan akan çamurlu suya ilişkin AK Parti'li Meclis Üyesi Muharrem Balık tarafından soru önergesi verildi.

İBB Meclisi kasım ayı toplantılarının dördüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Toplantıdaki İSKİ Genel Kurulunda, AK Parti'li Meclis Üyesi Muharrem Balık, verdiği soru önergesinde İstanbul'da 1980'li yılların sonunda yaşanan su sıkıntılarını herkesin daha dün gibi hatırladığını anlattı.

Balık, İSKİ'de yaşanan yolsuzlukların o döneme damga vurduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanlığı döneminde İSKİ'de büyük bir dönüşüm yaşanarak hem mali açıdan düzlüğe çıkmış hem de 24 saat kesintisiz bir şekilde musluklardan içilebilir temiz su halkın hizmetine sunulmuştur." dedi.

“BU OLAY ARTIK O KADAR KANIKSANDI Kİ…”

AK Parti grubunun İSKİ'yi, İBB'nin en stratejik ve en önemli kurumlarından biri olarak gördüğüne dikkati çeken Balık, "CHP'nin seçim öncesi musluktan içilebilir su vaadine rağmen son dönemlerde musluklardan akan su, İstanbul halkını şaşırtmaktadır. Bazen çamur kıvamında, bazen filtre kahve kıvamında, bazen de özellikle kokusu ve renginden dolayı lağım suyunu andıran şekilde musluklardan su akmaktadır. Bu olay artık o kadar kanıksandı ki musluktan akan suyla ilgili İstanbul halkı tarafından çeşit çeşit espriler yapılmaktadır. Bırakın musluktan su içmeyi vatandaşlarımız çamaşır ve bulaşık makinelerini çalıştıramayıp, ellerini ve yüzlerini dahi yıkayamamaktadır." diye konuştu.

SORU ÖNERGESİ OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Bu konuda İSKİ'den yapılan resmi açıklamaya da değinen Balık, şunları kaydetti:

"Suyun renginde meydana gelen bulanıklık insan sağlığı açısından herhangi bir risk oluşturmamaktadır.' denilmektedir. Yani İSKİ'ye göre, İstanbul halkı bu şekilde akan suyu gönül rahatlığıyla içmelidir. Bu minvalde, haftalardır musluklardan akan bu garip sıvının sebebi nedir? Sağlık açısından risk oluşturmadığı açıklamasını yapan İBB veya İSKİ yöneticilerimizden herhangi birisi musluklardan akan bu sudan içebilmiş midir? İstanbullular bu kirli suyu tesisattan boşaltabilmek için mecburen suyu saatlerce boşa akıtmıştır. Halkımızın kullanamadığı bu suyu faturalandırmayı düşünmekte misiniz? Musluktan akan suyun analiz sonuçları İstanbul halkıyla paylaşılmış mıdır? Abonelere temiz su sağlanması için yapılan çalışmalar nelerdir?"

Yapılan oylamada, soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

