Gündem AK Parti, İstanbullunun İSKİ isyanı meclise taşıdı! CHP'nin fatura skandalını da AK Parti bitirecek!
Gündem

AK Parti, İstanbullunun İSKİ isyanı meclise taşıdı! CHP'nin fatura skandalını da AK Parti bitirecek!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
AK Parti, İstanbullunun İSKİ isyanı meclise taşıdı! CHP'nin fatura skandalını da AK Parti bitirecek!

AK Parti, CHP yönetiminde zamansız ve keyfi okumalar ile kıyas fatura uygulamalarıyla dünyanın en pahalı su faturasını katmerli şekilde ödemek zorunda kalan İstanbulluların şikayetinin çözümü için harekete geçti. Şikayetlerle ilgili AK Parti'li Meclis Üyesi Adem İnce tarafından verilen soru önergesi İSKİ Genel Kurulu’nda oybirliğiyle kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi kasım ayı toplantılarının dördüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Toplantıda yapılan İSKİ Genel Kurulunda, AK Parti'li Meclis Üyesi Adem İnce soru önergesi verdi.

Vatandaşların temel ihtiyaçlarından birisinin hanelerde ve iş yerlerinde kullanılan su olduğunu dile getiren İnce, "Son yıllarda vatandaşlarımızdan İSKİ su faturaları hakkında birçok kez şikayet almaktayız. Uzun yıllar dolar bazında 0,68 seviyelerinde olan suyun birim fiyatı son zamlarla yaklaşık olarak 1,12 dolar seviyelerine gelmiştir. Ayrıca sayaç okuma sistemsizliği de son günlerdeki en önemli şikayetlerden biridir. Keyfi okumalar, kıyas fatura uygulamaları vatandaştan ciddi tepkiler almaktadır" diye konuştu.

FAHİŞ FATURA İÇİN GEÇ OKUMA TAKTİĞİ

İSKİ'nin sayaç okunma günlerinin 30 günle sınırlı olduğunu aktaran İnce, son aylarda sayaçların 40-45 günün üzerinde okunmasıyla gelen faturaların miktarının daha da arttığını belirtti.

AK Parti'li İnce, İSKİ yönetimine şu soruları yöneltti: "İSKİ yönetimi, 40 ve daha üstü gün üzerinden okumalar yaparak fahiş faturalara neden olmasından dolayı vatandaşlardan isyan derecesinde tepkiler karşısında ne gibi bir iyileştirme yapmayı düşünmektedir? Halihazırda kademeli tarifeye göre 30 gün tüketim miktarı ile 45 gün tüketim miktarı farklı olacağından birim fiyat hesaplamasında farklı değerlerden ödeme tahakkuk etme ihtimali var mıdır? Var ise bu fark ücret hangi gerekçelerle vatandaştan talep edilmektedir? İSKİ'nin kıyas okumasından dolayı kaç İSKİ abonemiz mağdur olmuştur? Bu mağduriyetin vatandaşımıza ekonomik maliyeti ne kadardır."

Kurulda oylanan soru önergesi, oy birliğiyle kabul edildi.

