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Renklerin insanlar üzerindeki etkisi nelerdir? Renkler hayatımızı nasıl etkiliyor? Renklerin anlamları! Renklerden alınan enerjiler kişinin psikolojisini etkiliyor!

Renk seçimini kimi zaman karakterimizi yansıtıyor ve seçtiğimiz rengin bize olumlu ve olumsuz etkileri oluyor.

19 Eylül 2019 Perşembe 11:17
Renklerin insanlar üzerindeki etkisi nelerdir? Renkler hayatımızı nasıl etkiliyor? Renklerin anlamları! Renklerden alınan enerjiler kişinin psikolojisini etkiliyor!

Hayatımızın parçası olan renklerin bizleri nasıl etkilediğini biliyormuydunuz?Gördüğümüz her yer renklerden ibaret. Bu sebeple renklerin duygularımız üzerinde büyük etkileri olabiliyor.  Kimi renkler bizleri mutu ve dinamik hissettirirken kimileride daha durağan yapabiliyor .

Kırmızı: Motivasyonu tetikler. enerji, coşku, yaşama sevincini, sıcaklık, kan basıncını ve vücut ısısını harekete geçirir. Kırmızı, iştah açar. Dünyadaki ünlü gıda firmalarının hepsinin logosunun kırmızı olmasının sebebi budur..Azmi ve kararlılığı simgeler.

Mavi: İç dinginliği, sevgi, huzur, sakinlik ve barış duygularını pekiştirir. Yüksek tansiyon ya da yüksek ateşte mavi kullanıldığı takdirde tansiyon ve ateşte düşme gözleniyor.

Beyaz: İstikrarı, devamlılığı ve temizliği simgeler. Yatak odaları ve ev eşyalarında beyazın kullanılması tavsiye ediliyor.

Mor: Dengeyi, kendine güveni, sakinleştirici ve dinlendirici duyguları harekete geçiriyor.

Yeşil: Bankaların logolarında en çok tercih ettikleri iki renkten biridir. Çünkü güvenin rengidir yeşil. Aynı zamanda rahatlatıcı bir etkiside vardır. Bu sebeple hastanelerdede hastaları rahatlatmak için yeşil rengi tercih edilir.

Pembe: Hayallerin, korunma duygusunun rengi pembedir.

Siyah: Güç,hırs, inat ve muhalefet duygularını pekiştirir. Konsantrasyonu en çok getiren renktir. Einstein'in konsantre olabilmek için perdeleri siyah, gün ışığı olmayan bir odaya girip bu şekilde düşündüğü söylenir.

Sarı: Umut, ilham ve yöneticilik duygularını pekiştirir. Sarı aynı zamanda dikkat çekiciliğin ifadesidir. O yüzden bütün dünyada taksiler sarıdır. Dikkat çeksin diye.

Turuncu: Neşe, dışa dönüklük, canlılık ve heyecan verir.

Kahverengi:  Kansas Ünv.’de bir sergide, duvarların rengi değiştirilebilir hale getirilmiş. Fonda beyaz kullanıldığında insanlar sergide yavaş hareket etmiş. Fon kahverengiye döndüğünde ise insanlar müzede daha çok yeri daha az zamanda gezmişler. Kahverengi insanı hızlandırıyor.                                                                     

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 11:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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