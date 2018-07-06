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Renault yılın ilk yarısını lider tamamladı

Renault, 2018 yılının ilk yarısında da geçen yıl elde ettiği toplam pazar liderliğini sürdürdü.

06 Temmuz 2018 Cuma 11:09
Renault yılın ilk yarısını lider tamamladı

Renault, ilk 6 ayda 52 bin 84 satış adedi ile ilk sırada yer aldı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,92 daralan toplam pazarda Renault, 1 puan artış kaydederek toplam pazardan yüzde 14,7 pay elde etti.

Ayrıca 18 yıldan bu yana binek otomobil lider marka unvanına sahip Renault, 2018 yılının ilk yarısında da yüzde 17 pay ile binek otomobil liderliğini sürdürdü. Renault Grubu ise (Renault+Dacia), 68 bin 414 satış adedi ile pazar payını yüzde 0,6 oranında artırarak toplam pazardan yüzde 19,4 pay elde etti.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 11:09
  1. Renault
  2. pazar payı
  3. artış

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