0553 313 94 23

Renault ve Dacia'dan "Bahar Servis Kampanyası"

4 yaş ve üzeri araçlarda geçerli kampanya kapsamında 18 Mayıs'a kadar tüm bakımlarda yüzde 25 indirim uygulanacak

20 Mart 2019 Çarşamba 09:34
Renault ve Dacia'dan "Bahar Servis Kampanyası"

İSTANBUL (AA) - Renault ve Dacia tarafından Bahar Servis Kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında Renault ve Dacia sahiplerine 18 Mayıs'a kadar yetkili servislerde tüm bakımlarda yüzde 25 indirim sunulacak.

Renault'dan yapılan açıklamaya göre, Renault ve Dacia araç sahipleri, otomobillerini bahar aylarına fırsatlarla hazırlıyor. 18 Mayıs'a kadar yetkili servislerde geçerli olan kampanya kapsamında tüm bakımlarda yüzde 25, fix paketlerde, mekanik ve ön cam onarımlarında ise yüzde 20 indirimli fiyatlar yer alıyor.

Dört yaş ve üzeri araçlarda geçerli olan kampanya kapsamında tüm bakım ve mekanik onarımlar yüzde 30 indirimli fiyatlarla sunuluyor.

Ayrıca 4 adet Continental lastik alımında KDV indiriminden yararlanma şansına sahip müşterilere, Michelin lastik alımlarında ise yakıt kartı hediye ediliyor.

Kampanya dahilinde Maximum kart ödemelerinde artı 5, World kart ödemelerinde ise artı 4 taksit imkanı bulunuyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 09:34
  1. Dacia
  2. Renault

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'ye 2 F-35 uçağı daha yolda
    1. Türkiye'ye 2 F-35 uçağı daha yolda
    2. Hakurk Bölgesine hava harekatı
    3. Bu mazlumu Firavun’a teslim etmeyin
    4. Borsa güne yatay başladı
    5. Bitki Beslenme ve Gübre Kongresine..
    6. Kars’ta “Türkiye Güven Huzur..
    7. GRAFİKLİ - EURO 2020 elemelerinde..
    8. Aşkale’de “Gençliğin Zaferi Çanakkale”..
    9. AKAUM ve EFSAD’tan “Sade” fotoğraf..
    10. Türk Eximbank GAİB’de Yeni Ürünlerini..
    11. Yahyalı Delialiuşağı Mahallesi Yeni..
    12. İstanbul anket sonuçları son dakika..
    13. Yurt dışı üretici fiyat endeksi..
    14. FCA'dan Bankacılık grubu UBS'ye şok..
    15. Şırnak'tan acı haber! Şehit ve yaralı..
    16. Şırnak'ta el yapımı patlayıcı infilak..
    17. Milli Savunma Bakanlığı: "Hakurk..
    18. Üniversite ve Kolejden eğitimde örnek..
    19. 2 bin 500 yıllık tarihi Agora’ya genç..
    20. Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Bayan..
    21. Başkan Uysal Yenikapılılarla buluştu
    22. Hakurk'a hava harekatı
    23. Akbatı Koşusu için geri sayım başladı
    24. Hollanda’daki silahlı saldırıya..
    25. Anadolu Efes, Karadağ deplasmanında
    26. Altun: "Nevruz bayramı, kaynağı..
    27. Fatma nine "süt anne" arıyor
    28. Başkan Üzülmez meclis üyelerine veda..
    29. AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan..
    30. Emniyet amirinin doktora tezi kitap..
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    Yerel seçim öncesi büyükşehir belediyesine haciz şoku
    Yerel seçim öncesi büyükşehir belediyesine haciz şoku
    Camiye saldıran terörist ile Rahip Brunson'ın arasındaki sır
    Camiye saldıran terörist ile Rahip Brunson'ın arasındaki sır