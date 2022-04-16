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Ekonomi Renault, üretime ara veriyor
Ekonomi

Renault, üretime ara veriyor

Türkiye’nin en önemli otomobil üreticilerinden Oyak Renault, nisan ayından da üretime ara vereceği tarihleri açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-16 21:34:00 -

Renault, Megane Sedan üretimini Karsan’a devretme ve yerine Mitsubishi Colt üretme planlarına sahip şirket, 18 Nisan ile 25 Nisan tarihleri arasında bazı bölümlerde üretime ara vereceğini duyurdu.

Oyak Renault Otomobil Fabrikaları yönetimi tarafından çalışanlarına 18-25 Nisan tarihleri arasında mekanik bölüm hariç mesai yapılmayacağı bildirildi.

Üretime bir hafta ara verilme nedeninin çip tedariğindeki sıkıntı olduğu öne sürülüyor. Ukrayna-Rusya savaşının da etkisiyle otomotiv üretimini tehdit eden hammadde yoklukları, Türkiye otomotiv endüstrisini de etkiliyor. Oyak Renault, bu yıl Ocak, şubat ve mart aylarında geçici üretim durdurmaları yaşamıştı.

Oyak Renault halen Clio ve Megane Sedan otomobillerini üretiyor.

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